Andrej Šiško iz pripora kazensko ovadil sodnike

Vodja Štajerske varde Andrej Šiško, ki je zaradi suma ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve od sredine septembra lani v priporu, je med prazniki Okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru kazensko ovadil šest sodnikov. Očita jim protizakonito, pristransko in krivično sojenje.

Kot je medijem sporočila sopredsednica Šiškovega Gibanja Zedinjena Slovenija Anica Bidar, je Šiško kazensko ovadil tri sodnike okrožnega sodišča in tri sodnike višjega sodišča v Mariboru. Gre za sodnike senata okrožnega sodišča v sestavi Iva Srednik, Zlatko Dežman in Tomaž Grmovšek ter za sodnike višjega sodišča Zdenko Klarič, Aleksandra Karakaša in Melito Puhr.

Šiško: Sodniki lažejo

Vsem šestim sodnikom Šiško očita, da so se v svojih sodnih odločbah, ki se nanašajo na podaljšanje njegovega pripora, v obrazložitvi sklicevali na lažne in izmišljene trditve. Ob tem je predlagal takojšen pripor za vseh šest sodnikov zaradi utemeljenega suma ponovitvene nevarnosti.

Tožilstvo potrdilo prejem ovadb

Na mariborskem okrožnem tožilstvu so potrdili, da so prejeli kazenski ovadbi, ki ju je zoper šest sodnikov vložil Šiško. "Navedeni ovadbi bomo poslali na Vrhovno državno tožilstvo RS, da generalni državni tožilec, zaradi varovanja nepristranskosti, določi kot stvarno in krajevno pristojno drugo okrožno državno tožilstvo," je pojasnila namestnica vodje tožilstva Januša Kušar Rotman.

Obtožnica, po kateri Šišku grozi do pet let zapora, se nanaša tudi na drugoobtoženega Mateja Lesjaka, nekdanjega člana podmladka SDS, ki čaka na sojenje na prostosti. Zagovarjati se bo moral zaradi pomoči pri kaznivem dejanju ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, saj naj bi novačil nekaj posameznikov, ki so se udeležili postroja Štajerske varde.