Sindikati: Številni tovornjakarji so izkoriščeni. Ne poznajo ne bolniške odsotnosti ne dopusta.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Panoga in poklic voznika tovornjaka sta podvržena velikim anomalijam, kršitev delodajalcev je nadpovprečno veliko, opozarjajo sindikati. Vozniki se svojih pravic sploh ne zavedajo, njihova plača je daleč podpovprečna, mnogi ne poznajo bolniške odsotnosti ali dopusta, je med drugim naštela v. d. generalnega sekretarja SDPZ Saška Kiara Kumer.

Kumerjeva iz Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ) je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani izpostavila, da glede na portale za posredovanje zaposlitev "v tem trenutku drastično primanjkuje zaposlenih v tovornem prometu".

Vsi iščejo voznike, vsi bi potrebovali delovno silo na tem področju, izvaja se ogromno prevozov. V normalnem tržnem gospodarstvu bi to po njenih besedah pomenilo boljše delovne pogoje in zvišanje plač, a v sindikatu ugotavljajo, da ni tako.

"Če pogledamo statistko povprečne plače v Sloveniji, vidimo, da imajo vozniki tovornjakov daleč podpovprečne plače. V celotni panogi je povprečna plača nekaj čez 1.100 evrov bruto. Delodajalci razlagajo, da je delavce težko dobiti, iščejo jih na celotnem območju nekdanje Jugoslavije, urejajo jim delovna dovoljenja, na koncu pa na različne inovativne načine izboljšujejo svoj položaj na trgu in izkrivljajo konkurenco," je opozorila.

Sindikati so v zadnjem obdobju izvedli obsežno akcijo ugotavljanja razmer na trgu tovornih prevozov, pri čemer so voznike tudi ozaveščali o obsegu njihovih pravic. "Na žalost smo ugotovili tisto, kar smo pravzaprav pričakovali - da je stanje slabo," je dodala Kumerjeva.

"Praktično ne najdemo voznika tovornjaka, ki bi dobil plačo, kot jo razumemo mi. Najpogosteje se plačilo dogovori na prevožen kilometer. Računovodsko se to izvede tako, da se jim izplača minimalna plača, vse preostalo pa se nakaže v obliki dnevnic, ko delavci opravljajo delo v tujini. Seveda od tega niso odvedeni prispevki in to se jim potem ne šteje v pokojninsko osnovo," je navedla.

Kot je dodala, obstajajo celo primeri, ko je plača opredeljena v odstotku od opravljenega posla. "Delodajalec vozniku pove, da dobi 13 odstotkov od tistega, kar dobi sam. Ob tem delavec nima nobenega vpogleda v te pogodbe, ne ve, kolikšna je dejanska vrednost posla," je izpostavila in poudarila, da so vse te prakse izrazito nezakonite.

Delodajalci po njenih besedah tudi sami pravijo, da se jim, tudi če občasno plačajo kakšno kazen, ki jim jo naloži inšpektorat, "računica" še vedno izide. Delavci praviloma povedo tudi, da ne vidijo plačilnih listov, marsikdo izmed njih pa tudi ne pozna bolniške odsotnosti in dopusta, je nadaljevala.