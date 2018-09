Na pomurski avtocesti zgorel tovornjak #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policijo so obvestili, da je na pomurski avtocesti, malo pred izvozom Vučja vas v smeri proti Mariboru, nekaj minut po 2. uri zagorelo madžarsko tovorno vozilo.

Tovorno vozilo je prevažalo elektronske naprave in je popolnoma pogorelo. Poškodovan ni bil nihče.

Z ogledom kraja požara, pri katerem so bili prisotni tudi kriminalisti, so ugotovili, da je zagorelo zaradi kratkega stika na glavnem vodniku od akumulatorja do razdelilne plošče v kabini tovornega vozila.

Materialna škoda na tovornem vozilu je okrog deset tisoč evrov, škoda, ki je nastala na tovoru, pa še ni znana.