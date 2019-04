Sindikat policistov imenoval stavkovni odbor

Sindikat policistov Slovenije (SPS) je zaradi zaostrovanja sindikalnih aktivnosti na torkovi seji imenoval stavkovni odbor, so sporočili iz SPS. Ocenjujejo namreč, da vlada krši stavkovni sporazum in se izogiba uresničevanju sprejetih zavez, socialni dialog pa je na najnižji možni točki v zgodovini.

"Vlada in ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) s svojimi dejanji več kot očitno izkazujeta zavestno namero izogibanja prevzema obveznosti, ki sta jih prevzela s podpisom sporazuma," so zapisali v sporočilu za javnost. To po njihovi oceni dokazuje dejstvo, da vlada in ministrstvo v dveh tednih nista odgovorila na zahtevo SPS glede sredstev za povečan obseg dela ter skupen poziv SPS in Policijskega sindikata Slovenije (PSS) glede izvrševanja sporazuma.

Zataknilo se je pri plačilu

"Kaplja čez rob pa so nedvomno javno izrečene (milo rečeno) škandalozne izjave ministra za notranje zadeve, ki je javno že napovedal rezultate revizije, ki se sploh še ni začela, in vse z namenom prikrivanja lastnih napak MNZ," so kritični v sindikatu.

V SPS zato ocenjujejo, da vlada in MNZ že kršita sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, zato so, kot so zapisali, "dolžni sprejeti vse ukrepe, da zagotovimo pravilno izvajanje sporazuma ter preprečimo ponovne enostranske posege ali razlage s strani vlade in MNZ".

Minister Boštjan Poklukar je namreč odredil izredno revizijo zaradi previsokih januarskih izplačil policistom iz naslova projekta varovanja schengenske meje. V stavkovnem sporazumu so vlada in sindikati zapisali, da bodo ti policisti upravičeni do plačila delovne uspešnosti z naslova povečanega obsega dela, zataknilo pa se je pri različnem razumevanju, ali so v to vrednost vključeni tudi stroški delodajalca.

Zavračajo očitke, da gre za izsiljevanje

Socialni dialog z MNZ je po njihovih navedbah na najnižji možni točki v zgodovini. "Vodstvo MNZ več kot očitno ne razume, da je socialni dialog nujen in potreben, saj je odgovorno za zagotavljanje varnosti prebivalcev Slovenije in schengenskega območja," so še zapisali. Prav tako vodstvo ministrstva po njihovem mnenju ne razume, da "podpisani sporazum ni oblastni akt države, ki si ga lahko razlagajo sami, temveč da gre za dogovor s socialnimi partnerji".

Foto: STA

V SPS tudi že vnaprej zavračajo pričakovane očitke, da gre za izsiljevanje sindikata. "Policisti smo v vsakem trenutku dolžni zagotavljati zakonitost, zato to utemeljeno enako pričakujemo tudi od vlade in ministrstva za notranje zadeve. Zahtevati izvrševanje podpisanega dogovora ni izsiljevanje, kot ga poskušajo z všečnimi besedami prikazati politiki, temveč gre zgolj za zagotavljanje zakonitosti, za katero je v prvi vrsti odgovorna vlada," so še poudarili.