Sindikat novinarjev nasprotuje odpuščanju v Večeru

Lastniške odločitve glede združitve, ki naj bi bile šele sprejete, po njihovem "že bistveno vplivajo na sedanji položaj zlasti delavcev Večera". Njegov lastnik je namreč že prodal Podjetje za informiranje, revijalni portfelj časnika Večer, blagovni znamki Naš dom in Lep vrt, zdaj naj bi zaradi nameravane organizacijske spremembe odpustili sedem delavcev, so danes sporočili iz sindikata.

Kot so spomnili, so delavski zastopniki obeh družb upravi od letošnjega januarja večkrat pozvali k ustreznemu informiranju in seznanitvi zaposlenih o učinkih in posledicah združitve, zlasti na zaposlenost in njihove pravice, zapisane v podjetniških kolektivnih pogodbah. "Trenutno kaže, da bodo zaposleni obeh družb ostali brez teh, ker sta derogirani, pogajanjem o ureditvi kolektivnih pravic pa se upravi izogibata, češ da naj bi bila možna šele po združitvi," so izpostavili.

Sindikat novinarjev je upravo Večera opozoril na sodno prakso in zakonske zahteve, ki jih delovnopravna zakonodaja določa v primerih odpuščanja večjega števila delavcev. Foto: STA

Zaposleni v nevzdržni negotovosti

Zaposleni in njihovi zastopniki so tako po njihovih navedbah postavljeni v nevzdržno negotovost, ko svoje prihodnosti ne morejo urejati s socialnim partnerjem, ker se ta sklicuje na združevanje, o katerem bodo lastniki šele odločali, hkrati pa jih uprava in lastnik že postavljata pred izvršena dejstva, ki so po vsebini posledica morebitne združitve.

Sindikat novinarjev je upravo Večera opozoril na sodno prakso in zakonske zahteve, ki jih delovnopravna zakonodaja določa v primerih odpuščanja večjega števila delavcev. "Ob očitnih grobih kršitvah osnovnih načel partnerskega dialoga sindikat ne more jamčiti niti socialnega miru v družbi," so še poudarili in upravo pozvali, naj zaposlene nemudoma seznani s pridružitveno strategijo in z njimi začne dialog.

Družbi Dnevnik in Večer skupina sta združitev napovedali lani avgusta. Varuh konkurence je zeleno luč k njej prižgal v ponedeljek. Vodstvi družb sta odločitev Agencije za varstvo konkurence pozdravili, v Društvu novinarjev Slovenije so pozvali k ohranitvi kakovosti in profesionalnosti vsebin obeh medijev, poznavalci trga pa so opozorili pred morebitnim krčenjem medijske pluralnosti.

AVK: Pri združitvi omenjenih medijev ne bo prišlo do horizontalnih prekrivanj in s tem do negativnih učinkov na teh opredeljenih upoštevnih proizvodnih trgih. Foto: STA

Združitev sta Agenciji za varstvo konkurence (AVK), ki je danes na spletni strani objavila odločbo, priglasili podjetji 2HT invest (nekdanja Večer Skupina) in Dnevnik, v zadnjem letu pa je bila večkrat dopolnjena. Med drugim z obvestilom o prodaji treh odvisnih podjetij podjetja 2HT invest, in sicer podjetja Podjetje za informiranje, podjetja Večer revije in podjetja Tretje revije, izdajanje revij, trgovina in storitve.

Kot izhaja iz odločbe, AVK šteje dnevni tiskani časopisa Večer kot regionalni časopis splošno-informativne vsebine, medtem ko časopis Dnevnik šteje kot nacionalni časopis splošno-informativne vsebine.

Regionalni časopisi si po mnenju AVK medsebojno ne konkurirajo, lahko pa so regionalni dnevni časopisi splošno-informativne vsebine konkurent nacionalnem časopisu splošno-informativne vsebin na območju svoje regije in njej sosednjih regijah.

V koncentraciji udeležena podjetja s povezanimi podjetji pri dejavnosti izdajanja tiskanih dnevnih publikacij s splošno-informativno vsebino tako po oceni agencije niso prisotna na istih upoštevnih trgih, kar pomeni, da pri združitvi omenjenih medijev ne bo prišlo do horizontalnih prekrivanj in s tem do negativnih učinkov na teh opredeljenih upoštevnih proizvodnih trgih.

Cena pri oglaševanju ni edini parameter, ki določa konkurenčnost

Prav tako je agencija ugotovila, da sama obiskanost elektronskih publikacij izdajateljem neposredno ne prinaša prihodkov, na podlagi katerih bi AVK lahko ugotavljala tržno strukturo zadevnega trga in presojala učinke združitve na tem trgu, jih pa ustvarja posredno v povezavi z oglaševanjem.

Ugotovila je, da oglaševalske agencije sredstva svojih naročnikov za oglaševanja usmerjajo na podlagi oglaševalskih strategij, izbor medijev za oglaševanje pa je odvisen od več dejavnikov. Po pomembnosti so to naklada oziroma doseg in ciljna publika, sledi cena oglaševanja in vsebina medija.

Cena v primeru oglaševanja ni edini parameter, ki določa konkurenčnost, in s tem tudi ne ključni dejavnik, po katerem se presoja protikonkurenčne učinke zadevne koncentracije, saj sta za izbiro medija pomembnejša ciljna skupina in njen doseg s strani posameznega medija. Ob tem je agencija ugotovila, da so cenovne ugodnosti dejavnik, ki znižuje preglednost določanja cen na zadevnem upoštevnem trgu, kar otežuje možna usklajena ravnanja.

Na upoštevnem trgu prodaje oglasnega prostora v elektronskih publikacijah pa združeno podjetje dosega zanemarljiv tržni delež.

Foto: Tina Deu

Podjetje DV mediji bo obvladovalo 40 odstotkov trga tiskanih medijev

Ob upoštevanju tržnega položaja pri združitvi udeleženih podjetij s povezanimi podjetji, tržne strukture, obstoječe in potencialne konkurence, ter drugih dejavnikov, obravnavana koncentracija ne omogoča zmanjšanja ali ne onemogoča učinkovite konkurence na katerem koli od opredeljenih upoštevnih proizvodnih in storitvenih trgov.

Tudi če udeleženci koncentracije in z njimi povezana podjetja dosegajo tržne deleže, ki bi jim omogočili vzpostavitev oziroma krepitev prevladujočega položaja in s tem ravnanje neodvisno od svojih konkurentov ali kupcev, ali usklajeno ravnanje udeležencev na opredeljenih upoštevnih trgih, AVK meni, da so taka ravnanja malo verjetna, zato je izdala odločbo o skladnosti koncentracije s pravili konkurence.

Novo, združeno izdajateljsko podjetje z imenom DV mediji bo obvladovalo 40 odstotkov trga tiskanih medijev. Vodstvi obeh družb sta odločitev AVK pozdravili, slišati pa je že prva opozorila pred morebitnim krčenjem medijske pluralnosti.