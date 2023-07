Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Pečar Pahor z dekletom Tiso Lozej in očetom Borutom Pahorjem.

Luka Pečar Pahor z dekletom Tiso Lozej in očetom Borutom Pahorjem. Foto: Mediaspeed

Luka Pečar Pahor, sin nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja, naj bi se po informacijah časopisa Delo zaposlil na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, ki ga vodi njegova strankarska kolegica in predsednica SD Tanja Fajon. Na ministrstvu bo deloval kot pripravnik, za kar je bil izbran na podlagi razpisa in izbornega postopka, na katerem je dosegel tretji najboljši rezultat med vsemi kandidati.