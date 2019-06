Šesturni delovnik: "Danes ni več plača tista, ki je glavni motivator" #video

Je rešitev za vse hujšo izgorelost krajši delovnik? Država o tej možnosti za zdaj še ne razmišlja, so pa prve poteze v tej smeri že naredila nekatera slovenska podjetja. Led je prebilo ljubljansko podjetje Donar. Da bi tapetnike, ki so za podjetje zelo dragoceni, ne nazadnje pa spadajo v zelo iskan kader, obvaroval pred poškodbami, je direktor Matej Feguš vpeljal šesturni delovnik. Po enem letu v podjetju že opažajo, da so zaposleni veliko bolj zadovoljni, predvsem pa bolj spočiti.

Po njihovih stopinjah stopa tudi velenjsko podjetje Plastika Skaza. Šesturni delovnik za polno plačilo in z enakimi pogoji glede dopusta in pokojnine bodo uvajali postopoma. Začeli bodo v računovodstvu in oskrbovalni verigi, nadaljevali pa na preostalih oddelkih, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

"Danes ni več plača tista, ki je glavni motivator"

Vse se začne na vrhu, v glavi vodstva. Ko se začne delodajalec posvečati sebi, ugotovi, zakaj ni tako uspešen, kot bi lahko bil. Tako se je rodila ideja o šesturnem delovniku, pojasnjuje direktorica Plastike Skaza Tanja Skaza. "Leta 2014 smo dobili vse prestižne slovenske nagrade. Takrat vseeno začutiš, da ljudje kljub temu niso srečni in da nekaj manjka. Priznam, da tudi jaz nisem bila srečna," pojasnjuje Skaza. Najprej je spremenila sebe in na bolje se je začelo premikati tudi v podjetju.

Danes pisarne krasijo motivacijski napisi, ki so za zaposlene spodbuda. Zaposleni so sodelovali tudi pri organizaciji skrajšanja delovnega časa. "To, da se nekdo zaveda, da delavec ni zgolj strošek, pač pa da predstavlja pomemben kapital, v katerega je treba vlagati in ga poslušati, je zelo pomembno. Danes ni več plača tista, ki je glavni motivator," razlaga kadrovska specialistka v Plastiki Skaza Janja Urankar Berčon.

Zvišali bodo tudi plače, zmanjšali so število izmen in uvedli dodatne nagrade

V prihodnjem letu bodo v podjetju zvišali tudi plače. Najnižja neto plača v podjetju bo tisoč evrov. Delo v proizvodnem delu podjetja so že zmanjšali s štirih na tri izmene. "Jaz živim zelo blizu naših podjetij. V nedeljo gremo ponavadi k mami na kosilo in najhuje mi je bilo, ker sem srečevala sodelavce, ki so hodili proti službi. Takrat sem si rekla, da to ne more biti res. Jaz imam lahko cele dneve za svojo družino, oni pa tega ne morejo imeti," pripoveduje direktorica Tanja Skaza.

To pa še ni vse. Če imajo zaposleni dobro idejo, ki prinese rezultate, so dodatno nagrajeni. Tanja Skaza z ekipo je spremembe v podjetju začela uvajati predlani, z letom 2020 se umika z direktorskega stolčka. Skupaj z možem sta ustanovila inštitut Skaza, katerega poslanstvo bo pomagati ljudem, da postanejo najboljša različica sebe. Kdo prevzema vodenje Plastike Skaza, bomo izvedeli septembra, so poročali na Planetu.