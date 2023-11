Šempetrsko bolnišnico zapušča strokovna direktorica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Iz bolnišnice Nova Gorica odhajam s težkim srcem, ker sem imela tu odlične sodelavce in sem se imela zelo lepo. V vsakem primeru je moj odhod začasen, odhajam za šest mesecev, potem pa bomo videli kako naprej," je v izjavi po današnji seji sveta šempetrske bolnišnice povedala Humarjeva.

Poudarila je, da se "kondicija" šempetrske bolnišnice še izboljšuje, tako na področju zaposlovanja strokovnega kadra, finančnega poslovanja in opremljenosti bolnišnice.

Delo na ministrstvu bo za Humarjevo povsem nov izziv

Delo na ministrstvu bo zanjo popolnoma nov izziv, saj je doslej vedno delala le v zdravstvu. "Vendar verjamem, da z znanjem, ki sem ga v vseh teh letih pridobila v različnih funkcijah v slovenskih bolnišnicah, lahko pripomorem tudi k reševanju določenih težav in izboljševanju stanja na ministrstvu," je povedala.

Erik Sedevčič, ki jo bo nadomestil, vidi v strokovnem vodenju bolnišnice nov izziv, vendar delo pozna, saj je ob vodenju urgentnega centra tako v času prejšnje strokovne direktorice Dunje Savnik Winkler kot tudi sedanje opravljal tudi njuno nadomeščanje.

Šempetrska bolnišnica je v prvih devetih mesecih dobro poslovala

Šempetrska bolnišnica je sicer v prvih devetih mesecih letošnjega leta dobro poslovala. Po besedah direktorja Dimitrija Klančiča ocenjujejo, da so v tem času ustvarili okrog 900.000 evrov presežka. Zato za prihodnje leto načrtujejo tudi nekatere večje investicije, kot je nakup novega CT aparata.

Trenutno potekajo gradbena dela za postavitev novega aparata za magnetno resonanco, ki ga je bolnišnica kupila v letošnjem letu. "Star CT aparat iz leta 2006 je dotrajan in njegovo popravilo ni več smiselno oziroma ni niti več mogoče, zato smo se odločili, da gremo v to naložbo, ki jo bomo financirali z lastnimi sredstvi. S to odločitvijo smo seznanili svet zavoda, ki je z njo soglašal," je povedal Klančič.

Za nakup CT aparata, ki naj bi ga izvedli nekje do poletja, je potrebnih 1,1 milijona evrov, dodatnih 250.000 evrov bodo vredna gradbena dela za ureditev prostora, prišteti pa jim je treba še sredstva za vzdrževanje. Ob koncu tega tedna pa bodo zaključena gradbeno-obrtna dela v prostoru, kjer bo stal nov aparat za magnetno resonanco.