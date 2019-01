Šef UKC Ljubljana: Na ta način smo rešili preko dva tisoč življenj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnji dan pred 30 leti so v UKC Ljubljana začeli zdravljenje s presaditvijo krvotvornih matičnih celic. Gre za enega najbolj učinkovitih, pri nekaterih bolnikih pa tudi za edini način zdravljenja, s katerim so zdravniki doslej rešili preko 2000 življenj, je ob jubileju povedal generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder.

Na strokovnem srečanju je Šabeder čestital zdravnikom, ki so v minulih treh desetletjih s presaditvijo krvotvornih matičnih celic rešili več kot 2000 življenj, med njimi tudi 150 otrok. Ob tem je izpostavil primarija Jožeta Pretnarja, ki je bil "motor začetka tega zdravljenja" na UKC Ljubljana.

Število bolnikov narašča

Ob tem je Šabeder izpostavil, da vsako leto število bolnikov narašča, s tem pa narašča tudi prostorska stiska na hematološkem oddelku. Kot je dejal, so lani za to problematiko našli kratkoročno rešitev z dvema novima prostoroma na polikliniki. "Na mizi pa imamo pripravljene tudi načrte za nekoliko bolj dolgoročno rešitev - obnovo objekta v neposredni bližini urgence in pediatrične klinike, kjer bi dobili nove prostore za hematološke bolnike," je še dejal.

Šarec: Samo človek z veliko začetnico lahko rešuje življenja

Strokovnega srečanja se je med drugim udeležil tudi slovenski premier Marjan Šarec. Dejal je, da je zdravljenje s presaditvijo krvotvornih matičnih celic dejanje, ki zahteva neizmerno odgovornost. "Nikoli ne bomo mogli biti dovolj hvaležni vsem, ki rešujete življenja vsak dan," je dejal.

Zdravnike je še nagovoril, naj jim tudi v bodoče ne zmanjka srca in energije za opravljanje njihovega poslanstva. "Potrebna je duša, srce, volja, predvsem pa je za opravljanja takega poslanstva potrebno biti človek. Samo človek z veliko začetnico lahko rešuje življenja na račun svojih prostih ur, družine in drugih odrekanj," je še dejal.

"Ampak kdor je rešil le eno življenje, je rešil svet"

Ob tem je zdravnike sicer spomnil, da ne bodo mogli rešiti vseh življenj. "Ampak kdor je rešil le eno življenje, je rešil svet," je spomnil s talmudskim izrekom.

Presaditev krvotvornih matičnih celic je ena od najbolj razširjenih oblik celičnega zdravljenja. Danes je z rutinsko presaditvijo mogoče zdraviti več kot 70 malignih in nemalignih bolezni, pri nekaterih hematoloških bolnikih je to še vedno glavna terapevtska in pogosto edina možnost za ozdravitev.