Sedem nasvetov, kako prihraniti pri ogrevanju #video

Z novim letom radi potegnemo črto pod različne osebne in poslovne projekte, obenem pa pogledamo tudi izdatke, ki so nas pestili skozi leto. Tako se radi na tnalu sprememb znajdejo tudi praviloma visoki stroški ogrevanja, saj smo Slovenci med narodi, ki ljubijo toploto, in stanovanja pozimi ogrevamo tudi nad 20 stopinj Celzija.

Ogrevanje v hladnem delu leta je za gospodinjstvo velik strošek. Znižamo ga lahko s pravilno naravnano temperaturo in tudi izbiro pravega energenta. Tako lahko v 20 letih za ogrevanje potratne hiše prihranimo tudi 14 tisoč evrov, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Anja Markovič je preverila različne načine ogrevanja ter poskušala odgovoriti na vprašanje, ali zmanjšati gretje ali zmrzovati in tako privarčevati. Kaj pa če je vaš dom lahko vseeno prijetno topel, družinski proračun pa ne utrpi hujših finančnih posledic? Tu je kar nekaj trikov, s katerimi lahko ublažite stroške ogrevanja.

Kar nekaj je pravil, s katerimi lahko privarčujemo.



1. Najhitrejša in najcenejša možnost za reševanje uhajanja toplote je tesnjenje oken in vrat. Silikonski trak vas ne bo stal več kot deset evrov.



2. Tudi vgradnja termostata na radiatorje bo privarčevala nekaj denarja, ker ohranja temperaturo v prostoru.



3. Pod okna, kjer so radiatorji na zunanjih stenah, lahko postavite odsevno folijo. Tako bo uhajanje toplote usmerjeno v prostor, ne v okno.



4. Več toplote bo ostalo v stanovanju tudi, če bodo ponoči zavese in rolete zagrnjene.



5. Če ne uporabljate dimnika, ga zaprite. Strokovnjaki ocenjujejo, da se tako izgubi približno 25 odstotkov toplote.



6. Parket ali ploščice pozimi prekrijte s preprogo.



7. Izolirajte kotel, tako preprečite, da toplota ne uhaja že na začetku kurjenja.

