Še vedno pogrešajo Kranjčana. Znane so nove podrobnosti. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od 15. maja pogrešajo 48-letnega Igorja Sajovica iz Kranja. Tega dne so ga okoli 12. ure opazili, ko je na Cesti 1. maja v Kranju s kolesom zapuščal stanovanjski blok, so sporočili kranjski policisti.

Pogrešani je uporabljal kolo znamke Trek, sive barve.

Stanovanjski blok je pogrešani zapustil s kolesom. Foto: PU Kranj

Oblečen je bil v rumeno majico in črne hlače.

Njegov avtomobil, ki so ga policisti tudi iskali, so našli v Kranju, na njem pa ni posebnosti, so še sporočili s Policijske uprave Kranj.

48-letnega moškega še vedno pogrešajo, zato policija prosi za informacije na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.