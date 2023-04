Se sodnikom kljub prelomu vladne obljube obeta ukinitev plačnih nesorazmerij?

Vlada je pravosodnim funkcionarjem obljubila začasni dodatek v vrednosti 600 evrov bruto, kasneje je obljubo prelomila. Po poročanju Dnevnika naj bi pogovori med sodniki in ministrstvom za javno upravo vendarle obrodili sadove in odpravili plačna nesorazmerja.

Ideja o začasnem dodatku v višini 600 evrov bruto, ki naj bi ga prejeli pravosodni funkcionarji in s katerim naj bi odpravili plačna nesorazmerja do prenove plačnega sistema v javnem sektorju, naj bi že skopnela, a po informacijah časnika Dnevnik ni tako. Kot so izvedeli, sodnikom na povišanje plač ne bo treba čakati do leta 2027, temveč bodo povišico dočakali že leta 2024.

Vlada je konec januarja v državni zbor vložila predlog zakona o začasnem dodatku za sodnike in državne tožilce, vendar ga je že čez nekaj dni zaradi pripomb zakonodajno-pravne službe državnega zbora umaknila.

Sodniki so po neuradnih informacijah z ministrstvom za javno upravo zbližali stališča, kar pomeni, da bi sodniške in tožilske plače bile lahko urejene v kratkem. Po neuradnih, vendar zanesljivih informacijah časnika Dnevnik je ministrstvo za javno upravo že pripravilo predlog, do katerega se bodo v sodstvu v teh dneh opredelili in po prvomajskih praznikih ministrstvu podali morebitne pripombe.

Na Dnevniku so izvedeli, da predlog ministrstva bolj kot ne sledi odpravi plačnih nesorazmerij, na katera so v sodniškem društvu in na vrhovnem sodišču opozarjali že dlje časa. Analiza sodstva je pokazala, da ima sodnik na začetku kariere v povprečju več kot osem plačnih razredov slabšo plačo od najslabše plačanega poslanca državnega zbora, kar naj bi po predlogu ministrstva odpravili. Izvedeli so tudi, da naj bi bili sodniki ponovno upravičeni tudi do dodatka za nezdružljivost funkcij.