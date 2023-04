Pripombe na zakonski osnutek o sodniških plačah znane še ta teden

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naslednji sestanek med predstavniki izvršilne in sodne oblasti bo predvidoma po prvomajskih praznikih.

Naslednji sestanek med predstavniki izvršilne in sodne oblasti bo predvidoma po prvomajskih praznikih. Foto: Ana Kovač

Predstavniki posvetovalne skupine vrhovnega sodišča za izboljšanje položaja sodnikov so se danes srečali z ministricama Dominiko Švarc Pipan in Sanjo Ajanović Hovnik. Tema sestanka je bila izmenjava stališč o novi sistemski ureditvi plač v javnem sektorju, je v izjavi po srečanju zapisal vodja posvetovalne skupine Andrej Ekart.

Kot je pojasnil Ekart, so izhajali iz osnutka zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, ki ga je pripravilo ministrstvo za javno upravo.

Svoje pripombe na zakonski osnutek bodo predstavniki posvetovalne skupine na ministrstvo za javno upravo posredovali še v tem tednu, je napovedal.

"Ker osnutek zakona uvrstitev funkcij v plačne razrede še ne vsebuje, je dogovorjeno, da predlog novih uvrstitev za sodnike, glede na že posredovani predlog posvetovalne skupine, pripravijo na ministrstvu za javno upravo," je še zapisal.

Dodal je, da so se na sestanku z ministricama za pravosodje in javno upravo dogovorili tudi, da se sledi časovnici, po kateri se zakonske spremembe, ki se nanašajo na sodnike, pripravijo za vložitev v zakonodajni postopek do 30. junija.

Posvetovalno skupino vrhovnega sodišča za izboljšanje položaja sodnikov sestavljajo predstavniki Slovenskega sodniškega društva, Sodnega sveta in predstavniki sodišč.

Slovensko sodniško društvo je sicer v začetku tega meseca v odprtem pismu pozvalo predsednika vlade Roberta Goloba k izpolnjevanju zavez. Januarja je namreč na občnem zboru društva napovedal reformo plačnega sistema s posebnim plačnim stebrom za sodstvo oziroma pravosodje. Ob tem je obljubil dodatek k plačam pravosodnim funkcionarjem v višini 600 evrov bruto mesečno.