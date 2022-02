Se sme prikrivati Golobovo zdravstveno stanje?

Medtem ko se Slovenija pripravlja na parlamentarne volitve, je očitno že nekaj časa brez vodstva najpomembnejša državna institucija, ki bdi tudi nad verodostojnostjo volitev. Govorimo o Državni volilni komisiji, katere osnovna naloga je organizacija in izvedba volitev. Njen predsednik Peter Golob, ki je tudi vrhovni sodnik, naj bi bil že nekaj časa odsoten zaradi zdravstvenih težav. Nadomešča ga njegova namestnica Brigita Domjan Pavlin.

Ker je vloga DVK izjemno pomembna za volitve, ki so osnova vsakega demokratičnega sistema, smo želeli preveriti, kdaj se bo Golob vrnil na delovno mesto in ali so neuradne informacije o njegovem zdravstvenem stanju resnične. Iz DVK so nam odgovoril, da podatki o zdravstvenem stanju spadajo med varovane osebne podatke. "Predsednik DVK g. Peter Golob bo svoje delovne obveznosti ponovno začel opravljati takoj, ko mu bo zdravje to dopuščalo," so zapisali pri DVK. Neuradno je sicer slišati, da ima Golob zdravstvene težave, povezane s prebolevanjem okužbe s koronavirusom.