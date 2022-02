Državna volilna komisija (DVK) danes časa izvedbe volitev v nedeljo, 24. aprila, ni podaljšala za dve uri, da bi lahko med 19. in 21. uro glasovali volivci, ki so v izolaciji, torej tisti, ki so kužni in bolni. Podaljšanje bi veljalo tudi na volitvah predsednika republike. Bodo pa, je odločila DVK, lahko šli na predčasna in običajna volišča vsi tisti, ki so le v karantenah, ki so bili v tesnem stiku z okuženimi, a niso "pozitivni".

Podaljšanje časa je predlagal direktor službe DVK Dušan Vučko, da bi možnost glasovanja omogočili čim večjemu številu volivcev. Podaljšanje časa izvedbe volitev na vseh voliščih po državi bi pomenilo poznejšo razglasitev rezultatov. Vodilo pa bi to lahko, je opozoril član državne volilne komisije Drago Zadergal (zastopa SDS), v številne težave, saj na voliščih volilne komisije nimajo pravice preverjati, kdo je okužen, in po 19. uri glasovanj ne bi mogli onemogočiti tistim, ki so povsem zdravi, a bi hoteli dodatno vplivati na razplet. Čez dan pa na voliščih tudi ni mogoče onemogočiti glasovanj tistim, ki so morda okuženi, pa kršijo odločbe o izolaciji.

Zadergal je opozoril še, da takšno podaljšanje časa izvedbe volitev v nedeljo ne bi bilo najbolj po zakonu, ki določa pristojnosti državne volilne komisije. Vučko je pri podaljšanju časa v nedeljo za okužene in bolne vztrajal z razlago, da v primeru velikega števila okuženih DVK preprosto mora omogočiti možnost, da lahko voli čim večje število ljudi, in da če okuženi želijo glasovati, jim to država mora omogočiti na vseh voliščih po državi.

Večine pa ni prepričal tudi zaradi tega, ker je državni sekretar ministrstva za zdravje Franc Vindišar, podprli so ga tudi strokovnjaki z Nacionalnega instituta za javno zdravje, med njimi tudi Mario Fafangel, zavrnil možnost, da bi ministrstvo za zdravje dovolilo, da bi lahko tisti, ki so bolni in torej širijo okužbe, smeli hoditi naokoli, da bi lahko med 19. in 21. uro volili. To zavračamo, je opozoril. Povrhu pa ni nujno, da bo konec marca veliko okuženih, ki bi glasovali ponoči, je opozoril, tako da se sklep lahko izkaže kot nesmiseln.

Možnost, da bi čas volitev vendarle podaljšali, še ni povsem zavrnjena. Če bodo v času pred volitvami podatki kazali, da bi bilo nujno ukrepati zaradi velikega števila ljudi v izolacijah, pa se DVK tudi za tak ukrep še lahko odloči. Glasovanje so danes formalno preložili.