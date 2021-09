Še nekaj dni nas bo razveseljevalo toplo in sončno vreme

V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh, lahko tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem do 30 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden.

V torek bo pretežno jasno, v sredo še precej sončno, predvsem popoldne bodo v zahodni polovici države že manjše krajevne padavine. Zapihal bo jugozahodni veter.