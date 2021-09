Indijansko poletje se bo nadaljevalo #video

Lepo in sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Prav tako bo še naprej toplo, dnevne temperature pa se bodo dvignile do 28 stopinj Celzija.

Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.

Tudi v ponedeljek bo toplo

V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bodo zlasti na severu krajevne plohe. V ponedeljek bo pretežno jasno in čez dan še vedno razmeroma toplo.