Letošnje poletje bo med najbolj vročimi do zdaj #foto #video

Kot so pojasnili na svoji strani na Facebooku, je bil mesec junij izjemno topel in skoraj izenačen z rekordno toplim junijem iz leta 2003. Ker pa se je v zadnjih dneh močno segrelo in smo sredi vročinskega vala, ali to pomeni, da bodo temperature postregle z novim rekordom?

Rekordnega leta ne bomo presegli, bo pa med petimi najtoplejšimi

"Sodeč po prvih 21 dneh julija in vremenski napovedi do konca meseca pričakujemo, da bo julij na državni ravni okoli 1,4 stopinje Celzije nad dolgoletnim povprečjem, kar je podobno kot leta 2003," so zapisali in hkrati dodali, da bo letošnji junij precej manj vroč kot v letu 2006 in 2015, kar pomeni, da ne bo izjemen, vsaj kar zadeva temperature.

Foto: Facebook: Arso vreme

Na Arsu poudarjajo, da je bilo poletje pred 16 leti tako izjemno vroče, da ga letos verjetno ne bomo presegli, zato ni mogoče pričakovati, da bi bilo poletje 2019 kakorkoli rekordno. Po letu 2003 smo naslednje vroče poletje izmerili pred dvema letoma, to pa je bilo skoraj za stopinjo hladnejše kot tisto iz leta 2003. Kot so še dodali, bomo temperature iz leta 2017 verjetno presegli.

Foto: Facebook: Arso vreme

Skoraj zanesljivo pa lahko pričakujemo, da bo letošnje poletje med petimi najtoplejšimi v zadnjih šestdesetih letih, podobno velja tudi za število vročih dni.

"Letos smo jih po večini nižin našteli med 10 in 20, na Primorskem tudi okoli 30 dni," so navedli in zapisali, da smo pred nekaj desetletji po nižinah v običajnem poletju našteli okoli 10 vročih dni, v zadnjih 20 letih pa so pogosta poletja, kjer je lahko tudi več kot 20 zelo vročih dni.

Danes bo najbolj vroč dan v tem tednu

Foto: Arso/meteo.si

Današnja sreda bo jasna in sončna. Jutranje temperature se bodo gibale med 15 in 20 stopinj, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija. Čez dan se bo na Goriškem segrelo do rekordnih 36 stopinj Celzija. Višje bodo tudi temperature morja. To naj bi se danes in jutri segrelo do 28 stopinj Celzija.

Foto: Arso/meteo.si