Pred nami še en jasen dan, za konec tedna pa napovedujejo tole

Jutra bodo hladna in ponekod meglena, dnevi bodo jasni in konec tedna sončni.

Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.