Se bo z dvigom socialne pomoči sploh še splačalo delati? #video

Če bo sprejet predlog Levice o zvišanju najnižje socialne pomoči, bo družina z dvema brezposelnima staršema upravičena do 1.104 evrov. Družina, kjer v kateri oba delata in dobita minimalno plačo, pa bo prejela 1.334 evrov, je do predloga Levice kritična ministrica za delo Anja Kopač Mrak.

Vlada v zadnjih izdihljajih zvišuje najnižjo socialno pomoč, osnovni minimalni dohodek. Z 297 na 331 evrov. Levica pa predlaga bolj spodobno številko. Najnižje državno nakazilo naj bo 385 evrov.

S tem zneskom se težko preživi, za politiko pa je volilni bonbonček na državne stroške. V vsakem primeru pa naloga naslednje vlade.

Na eni strani imamo vladni predlog, 331 evrov, na drugi pa Levico, ki predlaga 385 evrov.

"Ta ukrep socialne pomoči je pomoč za najrevnejše ljudi v tej državi," je pojasnil vodja poslanske skupine Levica Luka Mesec.

Delo mora ostati vrednota

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak pa je v luči tistih, ki ves mesec garajo za 638 evrov minimalne plače, poslance opozorila. "S tem zneskom, ki ga boste izglasovali, se izenačuje razlika med tistimi, ki v Sloveniji delajo in tistimi, ki ne delajo. Delo, jaz verjamem, da je vrednota in mora ostati vrednota," je do predloga Levice kritična Kopač Mrakova.

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak verjame, da je delo vrednota in mora ostati vrednota. Foto: Matej Leskovšek V NSi se delno strinjajo in dodajajo, da je treba v Sloveniji predvsem ustvariti nova delovna mesta, delo pa se mora splačati.

"Če greste vprašat tiste, ki delajo v Sloveniji na tekočem traku, naredijo 147 ur na mesec in dobijo minimalno plačo. Če to primerjamo s predlogom socialne pomoči Levice, potem lahko še enkrat sklenemo, da se ne splača delati," poudarja Jožef Horvat, vodja poslanske skupine NSi.

Razlika med vladnim predlogom in Levico znaša 20 milijonov evrov

Denarno socialno pomoč pri nas prejema več kot 50 tisoč ljudi. Samo razlika med predlogoma vlade in Levice je težka več kot 20 milijonov evrov. V SD menijo, da je treba denar premišljeno razporediti.

"Lahko bi ga dali za industrijsko politiko, za podporo start-upom, lahko ga damo za aktivno politiko za zaposlovanje, skratka za ukrepe, zaradi katerih bodo ljudje imeli možnost sami dobiti delo," je predlagal poslanec SD Jan Škoberne.

Poslanec SD Jan Škoberne bi razliko namenil ukrepom zaradi katerih bodo ljudje imeli možnost sami dobiti delo. Foto: Bojan Puhek Predlog Levice podpirata tudi DeSUS in SMC. "Nobenega političnega preigravanja ni, gre za normalen politični premislek. Mi mislimo, da je znesek, ki ga je predlagala ministrica, prenizek, glede na izračune v resnici je," je bil prepričan poslanec SMC Saša Tabaković.

Razlika med delom ali nedelom znaša zgolj 200 evrov

Ministrica na konkretnem primeru dvostarševske družine, kjer je en otrok v vrtcu, drugi v osnovni šoli, prikaže razmerje med prejemki, če obvelja predlog Levice. "Družina s starši, ki ne delajo, bo upravičena do, ko vštejem dohodke, do 1.104 evrov. Družina, kjer oba delata in dobita minimalno plačo, bo imela razpoložljiv dohodek 1.334 evrov," je ponazorila ministrica za delo, družino socialne zadeve.

V primeru potrditve bo predlog obveljal najdlje do konca leta, potem pa se bo s tem ukvarjala nova vlada.