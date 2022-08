SDS zahteva sklic nujne seje o nezakonitih prehodih slovenske meje

Poslanska skupina SDS zahteva sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bi obravnavali ukrepe za učinkovito zaščito schengenske meje ter ustavitev nezakonitega prehajanja meje med Hrvaško in Slovenijo, so zapisali v zahtevi za sklic.

Po njihovih besedah so statistike nezakonitih prehodov meja v prvih sedmih mesecih letošnjega leta skrb vzbujajoče. Trend števila prehodov meje po navedbah poslanske skupine SDS strmo narašča. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta je policija obravnavala 8.212 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko so v enakem obdobju lani obravnavali 4.552 nezakonitih prehodov, so zapisali.

Opozorili so tudi na problematiko zlorab ugodnega vizumskega režima vstopa v Srbijo, od koder tujci, ki meje prehajajo nezakonito, nadaljujejo pot proti državam srednje Evrope. Menijo, da odločitev vlade za odstranitev ograje na meji s Hrvaško ne pripomore k varnosti slovenskih državljanov.

Pričakujejo bolj odločno ukrepanje za varovanje meje

V poslanski skupini SDS zato od vlade in ministrstva za notranje zadeve pričakujejo bolj odločno ukrepanje za varovanje schengenske meje in predlagajo, da se po opravljeni razpravi sprejme več sklepov, s katerimi bi preprečili nezakonite prehode meje.

Notranje ministrstvo so pozvali, naj nemudoma ustavi vse dejavnosti, povezane z odstranjevanjem ograje na meji s Hrvaško, sredstva in kader, ki so bili predvideni za ta namen, pa preusmeri v učinkovito varovanje meje ter preprečevanje nezakonitih prehodov. Vlada in ministrstvo za notranje zadeve bi bila po predlogu SDS o ukrepih dolžna poročati državnemu zboru v treh mesecih od sprejema sklepov.

Pomoč pri prehodu meje je kaznivo dejanje

Poslanska skupina SDS odboru še predlaga, naj opozori vlado, da je pomoč pri nezakonitem "vdoru na ozemlje Slovenije" kaznivo dejanje ter da so organi odkrivanja in pregona dolžni ukrepati skladno z zakonom v vseh tovrstnih primerih, ki so dokumentirani v zapisnikih z zaslišanj prebežnikov.

Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je sicer v odgovoru na poslansko vprašanje Jožefa Lenarta med drugim poudarila, da število zaznanih nezakonitih prehodov v zadnjih treh letih kljub porastu v primerjavi z letoma 2016 in 2017 ne odstopa bistveno od številk, ki jih je policija že zaznala v preteklih letih. Tako so na primer priložili tabelo, iz katere izhaja, da je bilo leta 2001 zabeleženih 20.871 nezakonitih prehodov meje, še do vključno leta 2005 pa več kot 5.800. Po tem je število nekoliko upadlo, ograjo na meji pa so postavili po množičnih migracijah leta 2015, ko je bilo 360.213 nezakonitih prehodov meje. Lani je bilo teh prehodov 10.067, letos 6.006, navaja statistiko policije ministrica za notranje zadeve.

Ob tem je poudarila, da tehnične ovire na meji "nikoli niso bile zamišljene kot stalen mehanizem preprečevanja neregularnih migracij, ampak zgolj za preprečitev ponovitve razmer iz leta 2015". Na ministrstvu si prizadevajo oblikovati celovito migracijsko politiko, prožnejšo in sodobnejšo, še izhaja iz odgovora ministrice.