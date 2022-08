Prepotovali več kot šest tisoč kilometrov: Ob Savi ujeli 21 migrantov

Policisti so v petek nekaj po 15. uri na območju Čateža ob Savi ustavili 30-letnega voznika kombija srbske registracije. Ugotovili so, da je državljan Srbije v kombiju prevažal 13 državljanov Nepala in osem državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.