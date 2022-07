Hud val migrantov, ki prečkajo Sredozemsko morje #foto

V Italijo je v le nekaj urah prispelo več kot tisoč migrantov. Na stotine drugih, ki so jih rešile humanitarne ladje, še čaka na sprejem v enem od pristanišč, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile tako nevladne organizacije kot italijanske oblasti. V soboto pa so ob južni obali Italije rešili skoraj 700 migrantov, vključno s petimi mrtvimi, poroča Reuters.

#UPDATE More than a thousand migrants have arrived in Italy within a few hours while hundreds of others, rescued by humanitarian vessels, are waiting for a port to receive them, NGOs and authorities said on Sunday https://t.co/K3iyeAMGur pic.twitter.com/NxyLFaZmBO — AFP News Agency (@AFP) July 24, 2022

Število migrantov, ki prečkajo Sredozemsko morje, se je močno povečalo zaradi ugodnih razmer na morju.

Sprejemni center prenatrpan

Na otok Lampedusa je med drugim od sobotnih poznih ur s 15 različnimi čolni iz Tunizije in Libije prispelo okoli 522 ljudi, ki so iz Afganistana, Pakistana, Sudana, Etiopije in Somalije. Na otoku je po po poročanju italijanskih medijev tamkajšnji sprejemni center prenatrpan. Njegova kapaciteta je od 250 do 300 ljudi, trenutno je tam nastanjenih 1.200 migrantov.

V morju pred Kalabrijo na jugu Italije sta v soboto trgovska ladja in obalna straža rešili več kot 600 ljudi, ki so skušali prečkati Sredozemlje na krovu ribiške ladje. Izkrcali so jih v več pristaniščih na Siciliji in Kalabriji. Italijanska obalna straža je ob tem danes sporočila, da so na ribiški ladji odkrili tudi pet mrtvih oseb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Migrantom pomagajo nevladne organizacije

Nevladne organizacije, ki delujejo na morju, sicer nadaljujejo z reševanjem na stotine migrantov, ki se v Sredozemskem morju najdejo v stiski. Iz humanitarne organizacije Sea Watch so sporočili, da so v soboto izvedli štiri reševalne akcije. "Na krovu Sea Watch 3 je 428 ljudi, vključno z ženskami in otroki, žensko v devetem mesecu nosečnosti in bolnikom s hudimi opeklinami," so objavili na Twitterju.

🔴 Shortly after the #SeaWatch3 reached the area of operation, the crew discovered a wooden boat in distress. 101 people were brought safely on board and are now being cared for by our medical team. pic.twitter.com/24gRQ54utk — Sea-Watch International (@seawatch_intl) July 23, 2022

Z ladje OceanViking, s katero upravlja nevladna organizacija SOS Mediterranean, pa so sporočili, da so odkrili skupino 87 ljudi, vključno s 57 mladoletniki brez spremstva, ki so bili na "prenatrpanem napihljivem čolnu in so se znašli v stiski v mednarodnih vodah ob Libiji".

This morning, #OceanViking spotted an overcrowded rubber boat in distress in international waters off #Libya. 87 people, including 57 unaccompanied minors, were rescued by our teams. None of them had lifejackets.

The survivors are now taken care of by @ifrc & @SOSMedIntl teams. pic.twitter.com/PdsRmLR3lu — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) July 24, 2022

Osrednja sredozemska migracijska pot velja za najnevarnejšo na svetu

V Italijo je od 1. januarja do 22. julija letos po morju prispelo približno 34 tisoč ljudi. V enakem obdobju lani 25.500, leta 2020 pa 10.900, so sporočili z italijanskega notranjega ministrstva.

Osrednja sredozemska migracijska pot velja za najnevarnejšo na svetu. Po ocenah Mednarodne organizacije za migracije je od začetka leta umrlo in izginilo kar 990 ljudi.