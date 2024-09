SDS za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi

"Ne strinjamo se s tem zakonom, tudi sodni svet, zakonodajno-pravna služba, državnotožilski svet so povedali, da ta zakon ni primeren za obravnavo in za sprejem, tako da verjamem, da bodo zdaj postopki stekli tako, kot je predvideno," je dejala Jelka Godec v današnji izjavi za medije.

Predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi je v postopek vložila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. DZ pa jo je potrdil kar dvakrat, prvič sredi julija, po vetu DS pa vnovič minuli teden.

Novela zakona med drugim predvideva uvedbo mehanizma, po katerem lahko v 30 dneh po objavi akta o odreditvi preiskave v uradnem listu več predlagateljev zahteva, da o skladnosti parlamentarne preiskave z ustavo in zakonom odloči ustavno sodišče. Ustavno sodišče mora o zahtevi odločiti absolutno prednostno, najpozneje v 60 dneh.

Pred odločitvijo ustavnega sodišča o zahtevi državni zbor ne more imenovati preiskovalne komisije. Če ustavno sodišče ugotovi, da je akt v nasprotju z ustavo ali zakonom, pa ga razveljavi. S tem je postopek odreditve parlamentarne preiskave končan.

V DS in opoziciji so koaliciji med drugim očitali, da želi z novelo preprečiti parlamentarno preiskavo, s katero bi pod drobnogled vzeli slovensko energetiko. V opozicijskih SDS in NSi pa so policiji in okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani celo naznanili sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi zoper Klakočar Zupančič. Očitajo ji, da krši poslovnik, zakonodajo in ustavo, ker ni sklicala izredne seje DZ, na kateri bi ustanovili omenjeno preiskovalno komisijo.

V Gibanju Svoboda so danes znova izrazili podporo predsednici DZ, vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pa je ocenil, da so preiskovalne komisije, tako kot so zasnovane, politična igrača, zlorabe pa se nadaljujejo tudi v tem mandatu.