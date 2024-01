SDS s predlogoma novel zakonov o zaščiti živali in KGZS

Kot pravijo v SDS, želijo s spremembo novele zakona o zaščiti živali črtati sporne člene ter s tem zagotoviti primeren in strokoven odnos do oskrbe živali, kar bo za živali imelo pozitivne posledice.

SDS je v parlamentarni postopek vložila noveli zakonov o zaščiti živali in o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), ki sta bila sprejeti oktobra lani in sta v ustavni presoji. Poslanska skupina predlaga popravke oziroma črtanje nekaterih členov zakona.

"KGZS, Zadružna zveza Slovenije, Sindikat veterinarjev Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, nekatera zavetišča, Kinološko društvo Ljubljana in drugi so ob sprejetju novele zakona o zaščiti živali o njej izrazili pomisleke, za tem pa sta podobne pomisleke izrazili tudi vlada in zakonodajno-pravna služba DZ," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Po njihovih navedbah vsi opozarjajo predvsem na vprašljivost določb z ustavnopravnega vidika, nepotrebno nedoločnost ter težave, ki zaradi določb nastajajo v praksi.

Odpraviti želijo sporne člene

Pri noveli zakona o KGZS pa želijo v poslanski skupini odpraviti sporne člene ter tako zagotoviti avtonomijo KGZS in odpraviti morebitne protiustavne omejitve, saj je bila novela, kot so zapisali, sprejeta kljub opozorilom državnega sveta in drugih organizacij o protiustavnosti nekaterih določb zakona.

Glavni cilj novele je bil uvedba instituta nezdružljivosti za voljene in imenovane člane, s čimer bi se okrepila institucionalna avtonomija zbornice in posledično preprečilo politično vmešavanje v odločitve, stališča in mnenja zbornice, so zapisali.

"Zadnje spremembe so tako prinesle določbe, ki prepričujejo izvolitev ali imenovanje oseb, ki so bile v določenih političnih funkcijah ali organih v določenem časovnem obdobju pred tem. S sprejetjem pa se položaj kmetijstva dejansko v ničemer ni izboljšal, ampak poslabšal, ker so protiustavno omejili člane, da bi lahko svobodno uveljavljali svoje kmetijske interese in tako uspešno vodili kmetijsko politiko prek organov upravljanja v KGZS," so dodali.

Na obe sprejeti noveli je državni svet vložil veto, po ponovni potrditvi v DZ pa ju je državni svet poslal v ustavno presojo.