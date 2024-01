SDS zahteva sklic nujne seje odbora za zdravstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes, v začetku leta 2024, o zdravstveni reformi ni ne duha ne sluha, so opozorili v SDS.

Danes, v začetku leta 2024, o zdravstveni reformi ni ne duha ne sluha, so opozorili v SDS. Foto: STA

V SDS so v DZ vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za zdravstvo, na kateri želijo razpravljati o vladni časovnici zdravstvene reforme. Predlagajo, da odbor vlado pozove, naj javnosti pove, ali januarja lani sprejeta časovnica še vedno velja, ministrstvo za zdravje pa, naj čim prej posodobi datume na časovnici.

Pri SDS so v sporočilu za javnost spomnili na 18. januar 2023, ko so se prvaki koalicijskih strank, poslanci koalicije in ministri vlade Roberta Goloba sestali na Brdu pri Kranju in razpravljali predvsem o zdravstveni reformi.

"Z reformo, ki se bo začela izvajati 1. januarja 2024, bo zdravstveni sistem dostopen bistveno bolj, kot je zdaj, čakalne dobe bodo krajše. Ko bo reforma končana, bo vsak, ki to želi, imel svojega osebnega zdravnika, vsak, ki potrebuje specialista, bo do tega prišel v 30 dneh, tisti, ki potrebuje operacijo, pa na to ne bo čakal več kot šest mesecev," je največja koalicijska stranka Gibanje Svoboda na družbenih omrežjih po navedbah SDS obljubljala ob koncu leta 2022.

SDS: V začetku leta 2024 o zdravstveni reformi ni ne duha ne sluha

Da bo leto 2023 reformno leto, so nato napovedovali v vladi Roberta Goloba, slednji je še v sredini decembra 2023 v DZ zatrdil, da se "zdravstvena reforma izvaja in ostaja ključna prioriteta te vlade", so spomnili v SDS.

Danes, v začetku leta 2024, o zdravstveni reformi ni ne duha ne sluha, so opozorili. Čakalne dobe se glede na zadnje poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje še podaljšujejo, kader iz zdravstva odhaja, nujno potrebne investicije v zdravstveno infrastrukturo se ali dražijo ali zamikajo, priča smo stavki zdravnikov in zobozdravnikov, so dodali.

Število pacientov brez osebnega zdravnika še nikoli tako visoko

Po njihovih navedbah število pacientov brez osebnega zdravnika še nikoli ni bilo tako visoko, kot je trenutno, spodbude za specializacije iz družinske medicine ne dajejo rezultatov, občine se še naprej soočajo z zapiranjem ambulant osebnih zdravnikov in same iščejo rešitve, da v svoje kraje privabijo nujno potreben kader.

"Državljani se tako vse glasneje sprašujejo, kaj naj storijo s časovnico - ali naj še vedno potrpežljivo čakajo in upajo na realizacijo z rahlim ali daljšim zamikom ali je bolje, da jo vržejo v koš," poudarjajo v SDS.

Predlagajo, da odbor DZ za zdravstvo po opravljeni razpravi sprejme sklep, s katerim bi odbor vlado pozval, da slovenski javnosti jasno pove, ali časovnica zdravstvene reforme, sprejeta januarja 2023, še vedno velja in lahko na podlagi zavez v časovnici še vedno ocenjujejo njeno delo in uspešnost.

Predlagajo še, da odbor pozove ministrstvo za zdravje, da čim prej posodobi datume na časovnici zdravstvene reforme, da bodo državljani, zaposleni v zdravstvu in poslanci DZ še naprej lahko izvajali nadzor nad delom in uspešnostjo vlade.