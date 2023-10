To kandidatki za zdravstveno ministrico predlaga Samo Fakin #video

Kandidatko za novo zdravstveno ministrico Valentino Prevolnik Rupel čaka veliko izzivov, od predolgih čakalnih vrst do pomanjkanja kadra v zdravstvu in zdravstvene reforme. Kaj pa ji predlaga nekdanji minister Samo Fakin? Hitre premike na bolje v slovenskem zdravstvu pričakujejo tudi na Zdravniški zbornici Slovenije in v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides. "Znanje in izkušnje kandidatka ima in upamo, da se bo voz hitro premaknil naprej," pravi predsednica zbornice Bojana Beović.