SDS: Podpredsednik državnega zbora naj bo Jože Tanko

Poslanke in poslanci se bodo v četrtek pol ure po koncu izrednega zasedanja, ki so ga začeli v petek, sestali še na eni izredni seji, je danes sklenil kolegij predsednika DZ. Predvideno je, da bodo na tej seji volili novega predsednika DZ, pa tudi podpredsednika DZ iz vrst največje opozicijske stranke. SDS na to mesto predlaga Jožeta Tanka.