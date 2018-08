Matej Tonin: Koalicija in Levica sta popustili #video

V poslanskih skupinah bodoče koalicije in Levice so privolili, da bodo večino v komisijah za nadzor javnih financ ter obveščevalnih in varnostnih služb imele SDS, NSi in SNS, je po delovnem posvetu vodij poslanskih skupin povedal predsednik DZ Matej Tonin. Če ne bi, omenjene tri opozicijske stranke svojih članov v komisiji sploh ne bi predlagale.

Tonin je pojasnil, da je parlamentarna zakonodajno-pravna služba tudi na današnjem delovnem posvetu pojasnila razloge, zakaj je treba Levico obravnavati kot koalicijsko poslansko skupino, kar so zagovarjali tudi v SDS, NSi in SNS.

A v koaliciji in Levici tega niso želeli sprejeti, velikost in tudi sestavo komisij za nadzor javnih financ ter obveščevalnih in varnostnih služb, v katerih ima po poslovniku večino opozicija, pa so želeli "nastaviti tako, da bi bila Levica jeziček na tehtnici", je pojasnil Tonin.

Temu pa so se po njegovih besedah uprli vodje poslanskih skupin SDS, NSi in SNS ter napovedali, da v primeru vztrajanja pri takšni sestavi sami v te nadzorne komisije ne bodo imenovali svojih članov.

Sledila je prekinitev, kjer je "koalicija popustila in so se odločili, da bodo vendarle sprejeli tolmačenje zakonodajno-pravne službe in bo sestava obeh komisij takšna, da ima opozicija sama večino in da Levica ni jeziček na tehtnici", je še povzel Tonin.