SDS in NSi: Vlada naj takoj pripravi ukrepe za otroško kardiologijo

V poslanskih skupinah SDS in NSi so vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali izredne razmere na področju zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Z enim od predlaganih sklepov se zavzemajo za to, da vlada takoj pripravi nabor nujnih sanacijskih ukrepov, so povedali danes.

Vlada naj poskuša doseči, da otroški kardiologi, ki so napovedali odhod iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, do dejanskega odhoda opravljajo vsaj urgentne posege. Poleg tega naj se dogovori s priznano kliniko v eni od sosednjih držav za takojšnjo obravnavo urgentnih primerov, poskrbi pa naj tudi za nujni prevoz malih bolnikov v tujino, je na današnji novinarski konferenci dejala poslanka SDS Jelka Godec.

Kako bo inštitut sploh deloval, če pa ni več otroških kardiologov?

Vlada se ne odziva na dogajanje v otroški kardiologiji niti po tistem, ko so svoj odhod nedavno napovedali trije otroški kardiologi, je opozorila. Po njenih besedah je ustanovila le Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni. Vendar se v SDS in NSi sprašujejo, kako bo inštitut sploh deloval, če pa v Sloveniji ni več otroških kardiologov.

Ministrici za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Milojki Kolar Celarc ni uspelo vzpostaviti normalnega delovanja na področju zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami v UKC Ljubljana niti z vsem kadrom, ki je bil na voljo, je poudarila poslanka.

Vrtovec: Obžalujemo, da Cerar ni pravočasno zamenjal ministrice

Po besedah poslanca NSi Jerneja Vrtovca obžalujejo, da premier Miro Cerar ni pravočasno zamenjal ministrice. Težave na otroški kardiologiji so se sicer res začele pojavljati že veliko pred začetkom aktualnega mandata, je spomnil. A niti v tem mandatu ni bilo storjeno tisto, kar bi moralo biti, za kar pa nosi odgovornost Kolar-Celarčeva, je dejal.

UKC Ljubljana sodeluje s češkim centrom

Vodstvo UKC Ljubljana je minuli teden prejelo odpovedi treh kardiologov iz službe za otroško kardiologijo, kjer zdaj ostaja le še ena zdravnica, ki ji pogodba o zaposlitvi poteče čez en mesec. Kot je minuli teden dejal generalni direktor Aleš Šabeder, iščejo možne rešitve znotraj zavoda, države in tudi v tujini, obstaja pa tudi možnost ukinitve programa. Trenutno UKC Ljubljana na tem področju sodeluje s češkim centrom.

Otroški kardiologi Tomaž Podnar, Samo Vesel in Stevan Bajić, ki so dali odpoved, so navedli, da je sistem, ki ponuja prisotnost otroškega srčnega kirurga le dva operativna dneva v mesecu, nevaren za bolnike in za zdravstveno osebje.

Državna sekretarka: Zdravniki zagotovili, da bodo poskrbeli za svoje bolnike

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved je pretekli teden zatrdila, da bodo navedeni kardiologi glede na odpovedni rok svoje delo opravljali do ustanovitve novega inštituta. Po njenih besedah so omenjeni zdravniki zagotovili, da bodo v tem času poskrbeli za svoje bolnike. Zagotovila je tudi, da je ustanavljanje inštituta tako daleč, da bo zagotovo začel delovati najpozneje do 1. julija.