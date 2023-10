SD vztraja pri tožbi. Hojs: Ne bom se opravičil.

Nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v izjavi za medije po današnjem naroku dejal, da se stranki SD ne bo opravičil in da poravnava ni bila mogoča.

SD sicer zaradi Hojsovih navedb zahteva opravičilo in 10 tisoč evrov odškodnine. Na današnjem naroku jih je zastopala le odvetnica. "Socialni demokrati vztrajamo pri tožbi, ki smo jo podkrepili z vsemi ustreznimi navedbami in dokazili. Izjave in zapisi gospoda Hojsa so bili neresnični in žaljivi, z jasnim namenom, da se očrni ugled stranke Socialnih demokratov, zato pričakujemo opravičilo in odškodnino," so v stranki pojasnili po današnjem naroku.

Dodali so še, da so predmet njihove tožbe zoper Hojsa "njegove izjave, da je stranka SD pozivala k nasilju". "Vsa dodatna pojasnila gospoda Hojsa pa po našem mnenju bolj kot pojasnjevanju realnih okoliščin služijo relativizaciji predmeta tožbe," so navedli.

Hojs: Gre za politično gonjo

Po Hojsovih besedah pa gre za politično gonjo. V izjavi za medije je navedel, da je v tistem obdobju stranka SD "propagirala, da naj ljudje ne nosijo mask" in "za vsakega mrtvega v parku Tivoli, če se ne motim, postavljala zastavice", ob tem pa obtoževala vlado, da je kriva za te smrti. To je bila po njegovem prepričanju "očitna želja po tem, da se sesuje vlada". Prav tako pa je po njegovih besedah neverjetno, kako je mogoče, da v politični tekmi ena stran poskuša političnega tekmeca premagati prek sodišča.

"Jaz sem povedal, da so oni vabili na proteste, kar je nedvomno," je zatrdil Hojs. Ob tem je navedel, da je celo njihov sedanji evropski poslanec Matjaž Nemec na tedanjem omrežju Twitter, sedanjem X, vabil na proteste. V stranki so trdili, da "nikoli niso vabili na nasilne proteste", a protesti so bili nasilni, je poudaril Hojs.

"Še vedno sem mnenja, da so oni bili soorganizator, torej skupaj s civilno iniciativo. Ne nazadnje ste na teh protestih, torej ob petkih, za katere oni pravijo, da nimajo nič s tem, videli vse, od predsednice te stranke do gospoda Štromajerja, gospoda Koprivca in, bi rekel, cele falange ljudi iz stranke SD," je dejal.

Spomnimo

Hojs je namreč po enem od protestov v sredini septembra 2021 obtožil SD, da sodeluje pri organizaciji protestov, pri čemer je navedel tedanja poslanca DZ Matjaža Nemca in Marka Koprivca. Poslanca sta zahtevala, da se takratni minister opraviči, ker pa tega ni storil, sta napovedala tožbo.

Kot je ob tem pojasnil Nemec, v danem primeru ne gre za vprašanje odnosa med Koprivcem, Nemcem in Hojsom ali stranko SD, temveč za to, da se nosilcem politične moči v državi poda jasno sporočilo, da žaljivke, zmerjanja in podtikanja v naši družbi niso dovoljeni ne glede na funkcijo, ki jo ima posameznik. Prav zaradi funkcije, ki jo imajo, morajo biti nosilci funkcij po Nemčevih besedah bolj previdni pri načinu komuniciranja.

Da se Hojs ne namerava opravičiti, je kazalo že po njegovem prvem odzivu. "Opravičim naj se, ker sem povedal ta dejstva, da je vabil na petkove proteste in tam kolesaril?" je na vprašanje STA, ali poslanca SD lahko pričakujeta opravičilo, septembra 2021 dejal Hojs. Dodal je še, da je, kdor vabi na proteste, "najverjetneje malo vpleten v organizacijo".