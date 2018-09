Šarec: V Sloveniji manjka izražanja državnosti. Sram nas je izobesiti zastave. #video

Pahor je v nagovoru novoizvoljeni vladni ekipi zagotovil, da bo z njo sodeloval po svojih najboljših močeh. Po njegovem mnenju je dolžnost predsednika republike, da iskreno in odkrito s predsednikom vlade in pristojnimi ministri, zlasti tesno z obrambnim in zunanjim ministrom, tehta, katere odločitve so boljše za interese države in velike večine naših ljudi.

Ugled in varnost najpomembnejši točki

Najpomembnejša točka njihovega skupnega sodelovanja pa je po Pahorjevem mnenju ugled naše države ter varnost navzven in navznoter. Varnost navznoter po njegovih navedbah pomeni tudi krepitev demokracije, pravne in socialne države, navzven pa, da imamo v svetu čim več prijateljev. "Da imamo urejene odnose s sosedi, da smo aktiven član EU ter zveze Nato, da rešujemo vsa vprašanja po mirni poti ter da imamo ugled v mednarodni skupnosti," je pojasnil.

Spomnil je, da imamo prvič v zgodovini manjšinsko vlado, za njen uspeh pa je po njegovem mnenju ključnega pomena dialog vlade z opozicijo, s socialnimi partnerji, s predsednikom republike in dialog v družbi na splošno.

Šarec je v nagovoru spomnil, da so ministrstva v enem tednu od imenovanja vlade vzpostavila sistem delovanja. Po njegovih navedbah vlada ni tukaj zato, da bo dan po kakšni odločitvi v medijih brala, kako je dobra in kako jo imajo vsi radi. "Vlada ni zato, da ugaja, ampak zato, da deluje. Vsi v tej dvorani se moramo zavedati, tudi mediji, da smo vsi tukaj zato, da delamo v dobro Slovenije," je poudaril premier in dodal, da to ni vlada ene ali šestih strank, ampak vlada Slovenije.

Šarec: Sodimo v Nato in EU

"Naša sveta dolžnost je delati v dobro Slovenije, da bo cenjena in da jo bodo tudi v tujini, če že ne imeli radi, vsaj spoštovali. Da bo naša država ponosna članica EU ter evroatlantskih integracij, kamor sodimo, ter da bomo tudi doma rekli, da jo državljani cenijo," je dejal premier.

Šarec je spomnil, da znajo drugi narodi izražati državnost in biti ponosni, "pri nas pa včasih tega manjka, sram nas je izobesiti zastave, zdi se nam odveč praznovati državne praznike. Vendar moramo iskati razloge najprej pri sebi". "Nesmiselno je popravljati druge, vsak je dolžan spreminjati sebe. Če bo ta vlada znala tako delovati, je vseeno, ali ima 80 glasov ali je manjšinska," je prepričan Šarec.