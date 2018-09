Šarec o arbitraži: Junckerju ta tema ni preveč blizu #video

Da Evropska komisija ni upoštevala mnenja svoje pravne službe, ki potrjuje večino slovenskih stališč do uveljavljanja arbitražne odločbe o meji s Hrvaško, je pred kratkim razkril nemški časnik Spiegel. Slovenska politika se je na pisanje časnika burno odzvala.

Šarec: Junckerju ta tema ni preveč blizu

"Juncker je seznanjen z mojim oziroma našim stališčem, kaj več bova rekla v Bruslju, ko ga bom obiskal," je dejal Šarec. Povedal je še, da datum tega obiska še ni določen. Dejal je še, da Juncker ni bil gostobeseden v odgovoru na njegova vprašanja glede arbitraže. "Ta tema mu ni preveč blizu glede na razkritje Spiegla," je pripomnil.

Šarec in Plenković sta le izmenjala telefonski številki

Ob robu vrha se je Šarec pogovarjal s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. Kot je pojasnil po vrhu, sta se tokrat seznanila, izmenjala sta telefonski številki, za kakšne bolj poglobljene pogovore oz. izmenjavo stališč pa bo čas v prihodnje.

Foto: STA

Težave so tu zaradi nekdanje države

Plenković je v izjavi po vrhu dejal, da je ključno še naprej graditi dobre odnose med Slovenijo in Hrvaško. "Odnose nam je uspelo ohraniti v korektnem ozračju, ni bilo stopnjevanja napetosti," je poudaril. Dodal je, da gre za državi, ki sta si blizu in nista imeli težav. "Naša vprašanja so povezana z razpadom nekdanje države," je poudaril.

Hrvaška bo odgovorila s pravnimi sredstvi

Na pripombo, da tožba Slovenije pred Sodiščem EU zaradi kršenja evropskega prava, ki je posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama, ne odraža dobrih odnosov, je hrvaški premier dejal, da je Slovenija izbrala to pot, Hrvaška pa bo odgovorila s pravnimi sredstvi.

Foto: Reuters

Slovenski premier govoril tudi z Macronom

Šarec je danes na kratko govoril tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, pogovarjal se je tudi z več voditelji iz vrst skupine liberalcev (Alde), ki se ji želi pridružiti njegova stranka LMŠ. Pred začetkom današnjega dela vrha v Salzburgu je pojasnil, da pri tem napredujejo. "Na tem področju smo že kar precej daleč, tako da verjamem, da bo kmalu dosežen premik oz. končni rezultat," je dejal.

"Med članicami je precej neenotnosti"

Novi slovenski premier je na svoji prvi poti v tujino še dejal, da na evropskem parketu namerava voditi takšno politiko, kot je bila do zdaj, torej da je Slovenija članica, ki podpira enotnost Evrope. "Res je, da so teme precej težke, precej je neenotnosti med članicami pri posameznih vprašanjih, recimo v sredo pri migracijah so bila izražena različna stališča," je dodal.

Pri brexitu je največji problem Irska

Glede brexita, ene od pomembnih tem današnjega dela vrha, je slika po mnenju Šarca nekoliko boljša. "Enotni smo, da mora biti oktobra dosežen dogovor," je povedal. Šarec meni, da bo ta enotnost tudi ostala. Največji problem je Irska. "Mi smo enotni in podpiramo glavnega pogajalca, ki je opravil in še opravlja dobro delo," je poudaril.

Kot pravi, težav ni imel

Vrh, ki je v Salzburgu potekal v sredo in danes, je bil za Šarca prvi. Kot je povedal dopoldne, je njegov prvi vtis, da je vrh precej rutinski in da gre za izmenjavo stališč. Po vrhu je dejal, da se je na svoji prvi poti v tujino odlično znašel in da ni bilo težav.

V Salzburgu so popoldan pripravili demonstracije proti vrhu, ki se jih je udeležilo okoli tisoč protestnikov. Z izjemo manjšega incidenta z evropskim poslancem Michelom Reimonom so triurne demonstracije Združenja solidarni Salzburg potekale mirno.



emonstracije, ki niso potekale v neposredni bližini mesta sestankovanja predsednikov vlad in držav članic EU, so pripravili pod geslom Boljša prihodnost za vse: Proti vrhu zapiranja in socialnemu nadzoru. Osrednja tema protestov so tako bile številne smrtne žrtve med ljudmi, ki se želijo prek Sredozemskega morja zateči v Evropo.



Za manjši incident je poskrbel tvit enega od organizatorjev, da je med protestnim shodom policist z gumijevko udaril evropskega poslanca Reimona iz vrst Zelenih. Reimon je udarec potrdil, vendar dodal, da meni, da policist ni udaril namenoma ter da sam tudi ni bil poškodovan.



Po koncu protestov je prišlo do dve uri in pol trajajočih izgredov med policijo in protestniki. Policija je med posredovanjem uporabila solzivec, zaradi česar so protestniki na eni od prometnih cest pripravili sedeči protest. Tik preden bi policija protestnike nasilno odstranila, so na pogajanjih dosegli miren razplet.