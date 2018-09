Mesec: Sporazuma z vlado naslednji teden ne bomo podpisali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prvi poti v tujino je premier Marjan Šarec danes razreševal spor z Levico, v kateri so kritični do nekaterih Šarčevih kadrovskih potez. Ocenjujejo tudi, da poskušajo posamezni ministri razvrednotiti vsebino parafiranega protokola o sodelovanju. "Protokola o sodelovanju z vlado naslednji teden ne bomo podpisali," je po sestanku napovedal Mesec. Šarec izjav ni dajal.

"Damir Črnčec ostaja za nas nesprejemljiv. Pogovori se nadaljujejo, podpisa protokola naslednji teden pa ne bo," je dejal koordinator stranke Levica Luka Mesec, ki se sprašuje, ali si na vladni strani sodelovanja z Levico sploh še želijo.

Mesec: Šarec od imenovanja Črnčeca ne odstopa

Kot je poudaril, je Šarec na sestanku glede Črnčeca dejal, da gre za strokovnjaka, s katerim že dolgo sodeluje in mu zaupa, zato od njegovega imenovanja ne odstopa. Mesec je ob tem dodal, da je to imenovanje postavilo pod vprašaj sodelovanje Levice s Šarčevo vlado.

"Za podporo Šarcu za mandatarja smo se odločili zato, da na oblast ne bi prišla politika sovraštva in hujskaštva. Ta politika pa pri nas ni omejena zgolj na SDS, ampak jo utelešajo tudi ljudje kot je Črnčec," je povedal Mesec.



Levici je trn v peti predvsem Damir Črnčec, ki ga je Šarec v svoj kabinet imenoval za državnega sekretarja. Koordinator Levice Luka Mesec sicer opozarja tudi na vsebinska vprašanja, ki terjajo temeljit pogovor s premierjem. Včeraj je izpostavil vprašanje NLB, oborožitve dveh bataljonskih skupin za Nato in državni proračun.

Levica obtožuje peterček, da na sporazum gleda zgolj kot na seznam želja

Kot je pojasnil, poskušajo nekateri ministri in predstavniki strank peterčka razvodeniti vsebino parafiranega sporazuma, češ da gre le za seznam lepih želja. Ker je Levica nezadovoljna z odstopanjem od dogovora, se je po Meščevih navedbah tudi zataknilo pri podpisu sporazuma, ki je bil predviden za minuli torek.

S Šarcem se želijo tako pogovoriti o tem, kakšen status ima sporazum, kako ga bodo udejanjali, predvsem pa želijo preprečiti presenečenja, kot je bilo imenovanje Črnčeca, ki da je nesprejemljiv za levosredinsko vlado.

Šarec zanikal krhanje odnosov

Premier Šarec je v sredo pred neformalnim vrhom voditeljev EU v Salzburgu napovedal, da se bodo pogovorili, tako kot se pogovarjajo že ves čas, zato ne vidi težav. Prav tako se ne strinja z oceno, da se odnosi z Levico krhajo.

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović pa je v sredo ob očitkih Levice zatrdil, da v LMŠ parafiran dogovor jemljejo resno in bodo naredili vse za to, da zaprejo odprta vprašanja. Golubović verjame, da bo prihodnji teden prišlo do podpisa sporazuma.

Vodstvi strank sta se danes sestali v prostorih poslanske skupine Levica.