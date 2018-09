Bo Luka Mesec odpovedal sodelovanje s Šarčevo vlado?

Damir Črnčec, nekdanji direktor Sove in dolgoletni zaupnik predsednika SDS Janeza Janše, je konec minulega tedna postal tesen sodelavec predsednika vlade Marjana Šarca. Črnčec je postal državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade, kar je razburkalo slovensko politično javnost, zlasti na levici. Spletno peticijo, ki premierja poziva, naj državnega sekretarja razreši, je v zadnjih dneh podpisalo več kot tri tisoč ljudi.

Sporazuma o sodelovanju ne bodo podpisali

Koordinator Levice Luka Mesec pa naj bi po pisanju Mladine zaradi imenovanja Črnčeca svet stranke Levica obvestil, da sporazuma o sodelovanju s Šarčevo vlado ne bodo podpisali. V Levici, ki bi s svojimi devetimi glasovali podpirala manjšinsko vlado Marjana Šarca, so že konec minulega tedna izrazili nestrinjanje z imenovanjem, zdaj pa so se odločili, da retoriko zaostrijo. Sporazum s peterico strank (LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS), ki je bil do zdaj le parafiran, bi morali uradno podpisati danes, piše Mladina.

V LMŠ so potrdili, da podpisa sporazuma danes ni bilo zaradi zadržanosti nekaterih predsednikov oziroma zaradi neuspešnega usklajevanja terminov. Dodali so, da se bo v prihodnjih dneh Šarec srečal tudi s predstavniki Levice.



V stranki Levica za Siol.net informacij niso želeli ne potrditi ne zanikati. Več bodo povedali v prihodnjih dneh.

Zahtevajo pogovor s Šarcem

Mesec naj bi po pisanju medija v interni razpravi s svetom svoje stranke povedal, da je poklical predsednika vlade in mu dejal, da v teh okoliščinah sodelovanja ne more biti, pred morebitnim podpisom pa zahtevajo razgovor. Sestali naj bi se v petek, ko se Šarec vrne iz tujine. Stranka Levica pa naj bi zaradi teh zapletov prav tako protestno preklicala oba sestanka s peterico strank, ki sta bila napovedana za ta teden.

Foto: STA

Levica naj bi se želela s Šarcem pogovoriti še o drugih odprtih vprašanjih, med njimi so NLB, drugi tir, imenovanje guvernerja Banke Slovenije, sodelovanje z Natom in drugi osrednji projekti Levice, kot so minimalna plača, zdravstvo, pokojnine, še piše Mladina.

Državni sekretar, ki svari pred islamizacijo in prihodi migrantov

Nad imenovanjem Črnčeca so bili sicer presenečeni tako Janševi podporniki, ki Črnčecu očitajo izdajstvo, kot tudi tisti, ki jih motijo Črnčečeva nestrpna stališča, ki jih ta objavlja na družbenih omrežjih. V njih na primer redno svari pred islamizacijo, prihod migrantov primerja z invazijo in turškimi vpadi, nevladne organizacije označuje za multikulti plačance, primer velenjskih plakatov s kljukastimi križi mu smrdi po ekstremno levičarski provokaciji iz učbenika Udbe, migrante označuje za nasilne kriminalce, ki s seboj prinašajo viroze, garje in podobne bolezni.

Erjavec potrdil: Danes bi morali podpisati sporazum

Da je bil za danes predvideni podpis protokola sodelovanja Levice z vlado preklican, je po seji izvršnega odbora stranke za STA potrdil tudi prvak DeSUS Karl Erjavec. Ker informacij o tej zadevi nima, je ni želel komentirati, je pa seznanjen z nezadovoljstvom Levice zaradi imenovanja Črnčeca. Erjavec je spomnil na dogovor, da tistega, kar bo podpisalo pet strank, ne smejo spreminjati. "Mi smo podpisali tisto, kar je bilo dogovorjeno z Levico, parafiran je bil protokol. Dogovor je bil, da se protokol po potrditvi vlade uradno podpiše. Levica je spoštovala dogovor, ko je šlo za podporo mandatarju, spoštovan je bil tudi dogovor, da ne bo glasovala proti vladi," je za STA še spomnil Erjavec.

Šarec in LMŠ stopila v bran Črnčecu

V kabinetu predsednika vlade pa so v petek popoldne pojasnili, da je Šarec Črnčeca imenoval zaradi njegovih izkušenj, saj gre "za priznanega strokovnjaka tako na teoretičnem kot na praktičnem področju". V bran novemu državnemu sekretarju so stopili tudi v stranki LMŠ. "Vsak od nas si zasluži drugo priložnost. Bolj pomembno se nam zdi, da si ljudje znamo nastaviti ogledalo, priznati napako in v svojih prihodnjih dejanjih iz dneva v dan dokazovati, da mislimo resno," so zapisali.