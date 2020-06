Šarec: Ta vlada nima več nobene legitimnosti

Predsednik LMŠ Marjan Šarec ob bližajočih se 100 dneh vlade meni, da ta nima več nobene legitimnosti. Očita ji nepravilnosti ob nakupih medicinske opreme in odpiranje ideoloških tem. Koalicijske stranke bi se po njegovem morale vprašati, ali se zavedajo svoje vloge v vladi in ali je ta res neideološka, operativna in poštena. "Odgovor je seveda ne."

Kmalu bodo minili trije meseci, odkar je zaprisegla vlada Janeza Janše. Njegov predhodnik na tem mestu Marjan Šarec je danes v izjavi medijem dejal, da je prvi mesec vlade minil v konstruktivnem vzdušju z opozicijo glede na to, da je bila razglašena epidemija in je bilo treba strniti vrste. "Ko smo videli, da vlada sama generira najrazličnejše prakse, ki ne spadajo v reševanje epidemije, je opozicija postala aktivna," je po poročanju STA dejal prvak LMŠ.

Za jutrišnjo interpelacijo proti ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku se bo po Šarčevi oceni pokazalo, da je upravičena, saj so se nabave medicinske opreme v času epidemije bolezni covid-19 izvajale "mimo vseh norm in pričakovanj" ter da je vlada zavajala, da opreme ni. Šarec meni, da Počivalšek ni sam dal pobude za takšne nabave, ampak je to prišlo z vrha. "Ne smemo se slepiti, da je samo Počivalšek kriv, je pa dejansko odgovoren," je dejal.

Šarec se sprašuje, ali se koalicijski partnerji zavedajo svoje vloge

Vseeno pa pričakuje, da bo koalicija pri glasovanju strnila vrste in Počivalšku omogočila nadaljnje ministrovanje. "Je pa vprašanje pri teh partnerjih, ali se zavedajo svoje vloge v tej vladi, in naj se vprašajo, ali je to res neideološka, operativna in poštena vlada. Na vsa tri vprašanja je odgovor seveda ne," je dejal. Pri tem je opozoril na vladni profil na družbenem omrežju Twitter, ki da je samo ena od stvari, ki jo je ugrabila SDS.

Interpelacijo proti ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu, ki so jo LMŠ, SD, Levica in SAB vložile v torek, je ocenil kot okrnjeno, saj se je pri tem ministru "nabralo toliko stvari, da se človek težko sploh odloči, na kaj se bo osredotočil".

Današnji vrh koalicije tudi o ustanovitvi urada za demografijo

Vrh koalicije bo danes med drugim razpravljal o prioritetah v nadaljevanju mandata, med njimi naj bi bila ustanovitev urada za demografijo in koncept za oblikovanje demografskega sklada.

"Če bodo oni vzpostavljali demografski sklad, me precej skrbi," je dejal Šarec. Pri demografskem skladu je pomembno predvsem, katera podjetja se bodo vanj uvrstila in "da ne bo to nek izgovor za kakšne čudne transakcije", je pojasnil. "Če bo tej vladi to uspelo in če ji bo uspelo narediti tako, da bo vzdržno, bomo vsi zadovoljni," je še povedal. Po njegovem mnenju sama ustanovitev urada za demografijo ne bo rešila ničesar.

Skrbi ga tudi, kako bo vlada pripravila Zakon o dolgotrajni oskrbi. "Skrbi me, kaj bo koalicija želela na hitro spraviti čez in kaj vse se bo v teh zakonih našlo. Preveč izkušenj imam s tem v teh treh mesecih, zato sem skeptičen," je povedal.