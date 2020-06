Koalicijski partnerji bodo razpravljali, kako naprej

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsedniki koalicijskih strank, vodje poslanskih skupin, poslanci in ministri bodo danes na Brdu pri Kranju razpravljali o prioritetah v nadaljevanju mandata. V strankah izpostavljajo posamične prioritete in tudi koalicijske zaveze. Ena ključnih tem naj bi bila ustanovitev urada za demografijo in koncept za oblikovanje demografskega sklada.