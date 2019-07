Šarec: Razburjajo se tisti, ki so pred petimi leti sodelovali pri popolnem fiasku

Predsednik vlade Marjan Šarec se je na Facebooku odzval na kritike, ki letijo na njegovo odločitev, da bo Slovenija za evropskega komisarja v Bruselj poslala Janeza Lenarčiča, stalnega predstavnika Slovenije pri EU. Najbolj glasna v kritikah odločitve predsednika vlade je bila koalicijska SD, kjer so zapisali, da je "enostranska odločitev predsednika vlade Marjana Šarca neprijetno sporočilo".

Šarec je danes v objavi na družbenem omrežju pred vladnim odločanjem o njegovem predlogu zapisal, da so odzivi znotraj koalicije burni, da mu očitajo, da gre za napačen postopek, da se ni posvetoval ... "O postopku govorijo isti, ki so pred petimi leti sodelovali pri popolnem fiasku, ko je vlada poslala tri kandidate, ki so se samopredlagali. Posledica je bila zavrnjena kandidatka na zaslišanju v Bruslju, prišlo je celo do hišnih preiskav, postopka KPK itd.," je zapisal.

"Fiasko", o katerem govori Šarec Dogodek, ki ga je Šarec označil kot fiasko, je bilo imenovanje komisarja pred petimi leti. Na seji vlade konec julija 2014 je premierka Alenka Bratušek predlagala sebe, Tanjo Fajon in Karla Erjavca. Na koncu je vlada Alenke Bratušek izglasovala, da gre v Bruselj Bratuškova. A Bratuškova je po neuspešnih zaslišanjih pred pristojnima odboroma v Evropskem parlamentu odstopila od kandidature za komisarko. Kasneje je Miro Cerar predlagal Violeto Bulc, ki je prestala zaslišanje v Evropskem parlamentu. Sredi leta 2015 so Bratuškovo, ki naj bi v tekmi za komisarsko mesto prestopila meje dovoljenega, obiskali kriminalisti. "Nisem se predlagala sama, predlagala me je stranka," se je zagovarjala Bratuškova. Primer je preiskovala tudi protikorupcijska komisija (KPK) ki je ocenila, da bi se morala takratna predsednica vlade izločiti iz odločanja o kandidatih. A je upravno sodišče kasneje odločitev preklicalo. Tako vrhovno kot ustavno sodišče sta zavrnili pritožbi komisije.

"Nisem predlagal kandidata stranke LMŠ, a bi ga lahko"

Kot je dodal, je postopal najbolj pravično, kolikor je mogoče. "Nisem predlagal kandidata stranke LMŠ, a bi ga lahko. Predlagal sem kandidata, ki ni član nobene stranke. Pred petimi leti je bila naknadno predlagana kandidatka stranke, ki ob začetku izbora še niti ni bila v parlamentu."

Povedal, zakaj je ime kandidata skrival do zadnjega

"Res sem ime držal skrito do zadnjega, a izključno zaradi obrambe dostojanstva kandidata. Že tako je slišati zanj žaljive oznake in kritike. Pa ima bogato kariero. Je kdo od teh, ki se spotika ob izbor "uradnika", ali sploh kdo iz Slovenije že zastopal predsedstvo EU v Evropskem parlamentu? In odgovarjal na vprašanja poslancev? Se je kdo od njih kdaj pogajal z Rusijo, ZDA ali Azerbajdžanom o opazovanju njihovih volitev? Je kdo od njih vodil mednarodno ustanovo s 160 zaposlenimi in 20 milijoni evrov letnega proračuna? Janez Lenarčič je to počel. Uspešno. Zdaj pa poslušamo o uradniku, ki ne zmore voditi?"

"Vedno ista zgodba ... podcenjevanje do zadnjega atoma moči"

"Vedno ista zgodba … podcenjevanje do zadnjega atoma moči," v zaključku zapiše Šarec. Kot je dodal, tako ravna, ker meni, da je dobro za Slovenijo, ne za strankarske interese. "Ravnam kot odgovoren predsednik vlade, ne kot predsednik LMŠ. Kandidata za komisarja v Bruselj ne bodo poslale stranke, temveč Vlada Republike Slovenije in v Evropski komisiji bo kandidat iz Slovenije," je še dodal.

Foto: STA

Nekdanji predsednik Türk je Lenarčiča vzel v bran

Kritike na račun kandidata, da je uradnik, ki nima dovolj političnih izkušenj, je bilo slišati tudi od drugod. V bran pa se mu je med drugim postavil tudi nekdanji predsednik Danilo Türk, ki je na Twitterju zapisal, da je bil Lenarčič kar nekaj let "uspešen vodja ODIHR in je imel opravka s politiki in volitvami v vsej Evropi. Zato mu tudi prehod na politično raven delovanja ne bo pretežak."