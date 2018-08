Šarec pričakuje imena ministrskih kandidatov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peterica strank bo danes nadaljevala pogovore o oblikovanju nove vlade. Potem ko so v začetku tedna dosegli dogovor, katera od strank naj bi vodila posamezen resor, bodo predsedniki LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS danes govorili o mestih državnih sekretarjev in najverjetneje tudi o finančnih učinkih koalicijske pogodbe.