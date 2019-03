Šarec poslancem predstavil kandidata za ministra za zdravje in okolje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Marjan Šarec je v državnemu zboru predstavil kandidata za ministra za zdravje Aleša Šabedra ter za okolje in prostor Simona Zajca. Izbira Šabedra je po njegovih besedah "pretehtana in tehtna", v Zajcu pa vidi jamstvo za nadaljevanje in dokončanje že začetega dela, za reševanje težav, ki bodo še vzniknile, ter za zagon začrtanih projektov.

Potem ko sta kandidata za ministra za zdravje in okolje prestala preizkušnjo pred matičnim odborom državnega zbora, je premier Marjan Šarec njuno kandidaturo predstavil tudi poslancem državnega zbora.

Pri imenovanju ministra za zdravje ni šlo za nepremišljenost

Šarec se je pred poslanci najprej posvetil kandidatu za ministra za zdravje Alešu Šabedru. "Če sodimo po vsakokratnih odzivih, ni niti ustreznega profila in niti ustreznega imena, vsaj ne za ministra za zdravje. Osebe, ki je vse v enem, preprosto ni. Nihče nima vsega in nihče ne ve vsega," je odgovoril na kritike. "Vsakogar se vnaprej ožigosa z dvomi, s kritikami, z nejevero. Tudi Aleša Šabedra so," je poudaril.

Foto: STA

Takšna posploševanja Šarec zavrača. "Nisem iskal in tudi nisem hotel nekoga, ki bi sebe videl ali dojemal kot odrešenika. Verjemite mi, nikakor ni šlo za nepremišljenost ali hitenje. Prav nasprotno. Moj predlog, naj vodenje ministrstva za zdravje prevzame Aleš Šabeder, je pretehtana odločitev in prepričan sem, da tudi tehtna," je zagotovil.

Spomnil je na Šabedrovo vodenje UKC Ljubljana. "Šabeder je videl drobovje čakalnih vrst in vzroke zanje. Zaveda se sistemskih hib in zakonskih pomanjkljivosti oziroma slabosti. Kot ekonomist pozna finance, kot menedžer delovanje, razume poslovanje, izvajal je sanacijo. Slišal je zaposlene. Izkusil je sindikate različnih poklicev. Najmanj zaradi vsega naštetega ima moje zaupanje," je poudaril premier.

Verjame v Zajčevo nadaljevanje dela na ministrstvu

Glede ministra za okolje in prostor je Šarec ponovil stališče, da je delo na resorju v preteklega pol leta, ko je ministrstvo vodil Jure Leben, "vzorčen primer dobrega dela". Zasluge za to je pripisal ne zgolj nekdanjemu ministru, pač pa celotni ekipi, še zlasti njenemu ožjemu delu. "In zato sem toliko bolj vesel predloga SMC, da je za naslednika Jureta Lebna predlagala njegovega državnega sekretarja, pristojnega za okolje, Simona Zajca," je poudaril.

Po letih nojevske drže, stihije, celo zanikanja so premiki na okoljskem ministrstvu vidni, je prepričan Šarec. "V Simonu Zajcu vidim nekakšno jamstvo, in sicer jamstvo za nadaljevanje in seveda dokončanje že začetega dela, za reševanje težav, ki bodo še vzniknile, ter za zagon začrtanih projektov," je poudaril.

Med glavnimi nalogami, ki čakajo novega ministra, je izpostavil ravnanje z odpadki, urejanje onesnaženih oziroma degradiranih območij, pripravo podnebne strategije, osvežitev gradbene zakonodaje ter ureditev stanovanjske problematike.

"Način dela in njegovo hitrost, poleg seveda vsebine, Simon Zajc že pozna. Vse to je pomagal kreirati. Verjamem, da bo znal tudi v prihodnje, in verjamem, da zna tudi motivirati, zato se ne bojim, da bi delo na ministrstvu za okolje in prostor šepalo, niti, da bi pešalo," je poudaril.