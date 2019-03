Šabeder preživel prvo preizkušnjo: v sredo bodo o njem odločali poslanci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleš Šabeder je do vstopa v politiko vodil UKC Ljubljana. Foto: STA

Parlamentarni odbor za zdravstvo je predstavitev kandidata za ministra za zdravje Aleša Šabedra z 12 glasovi za in dvema proti ocenil kot ustrezno. O njegovem imenovanju na čelo zdravstvenega resorja bodo v sredo odločali poslanci na seji DZ. Šabeder je v predstavitvi med drugim napovedal takojšne reševanje problematike družinskih zdravnikov.

Šabeder, ki je dobro leto vodil Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, je v predstavitvi pred poslanci poudaril, da je državljanom treba zagotoviti dostopno in kakovostno javno zdravstvo. Napovedal je sistemski pristop pri krajšanju čakalnih dob, zmanjševanje administrativnih obremenitev ter posodobitev zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Napovedal je, da bo v primeru izvolitve njegov prvi korak reševanje problematike družinskih zdravnikov na tistih lokacijah, kjer so trenutno težave, torej v Nazarjah in Kranju. Nato pa se namerava seznaniti z odprtimi prioritetami in ekipo.

Državni sekretarji ne bodo politično imenovani

Če bodo poslanci potrdili Šabedra, bo ta na ministrskem stolčku za zdravje nasledil Sama Fakina. Foto: Ana Kovač Pripravljen je sodelovati z vsemi strankami in prisluhniti njihovim predlogom. Vseh bodočih sodelavcev na ministrstvu še ne pozna, trenutno pa se pogovarja s kandidati za državne sekretarje. "Ne bodo politično imenovani, iskali bomo strokovne kandidate," je poudaril.

Ob morebitni ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bo treba po njegovem mnenju zagotoviti stabilen in dolgoročen vir financiranja. Med možnimi predlogi je Šabeder navedel dvig prispevne stopnje po načelu solidarnosti, davek na zdravstvo ter davek na alkohol, tobak in sladke pijače.

Pri dopolnilnem zavarovanju so se zadržali največ časa

Ravno o dopolnilnem zavarovanju se je vrtel večji del razprave in vprašanj poslancev na večurnem zaslišanju. Na dodatna vprašanja, kako zagotoviti sredstva ob morebitni ukinitvi dopolnilnega zavarovanja, je priznal, da "ta trenutek ne ve, kaj je najboljša rešitev". Zagotovil pa je, da ni povezan s kakšno od zavarovalnic in torej ni v koliziji interesov, ampak se "vedno lahko odloči po najboljši in svobodni volji".

Foto: STA

Veliko vprašanj se je dotikalo problematike družinskih zdravnikov. Po Šabedrovih besedah je prvi nujni korak, da "sedemo skupaj in najdemo rešitev". Ponovil je, da je treba povečati število specializacij in dvigniti zanimanje študentov medicine za poklic družinskega zdravnika.

Zaslišanje trajalo več kot sedem ur

Šabeder je v zadnjem delu več kot sedemurnega zaslišanja, ki so ga zaradi seje DZ morali prekiniti dvakrat, spregovoril tudi o prijavi vodstva UKC Ljubljana, ki je policiji in Komisiji za preprečevanje korupcije prijavilo poskus vplivanja na vodstvo UKC pri izbiri vzdrževalca opreme, ki so ga iskali z javnim razpisom.

Foto: STA Dogodek se je zgodil konec januarja in so ga nemudoma prijavili pristojnim organom, je Šabeder odgovoril na očitek, da so ga prijavili šele zdaj, čeprav je prvi direktor ljubljanskega kliničnega centra Janez Zemljarič, ki naj bi klical v UKC, sam trdil, da je z UKC v rednih stikih. Šabeder je še zatrdil, da Zemljariča ne pozna in ni bil z njim nikoli v stiku.

Kar pa se tiče boja proti korupciji pri nabavi opreme, Šabeder rešitev vidi v vzpostavitvi nacionalnih standardov in normativov, ki bodo veljali za vse zdravstvene zavode, po njegovem mnenju pa bo treba tudi spremeniti zakonodajo na področju javnega naročanja. Zatrdil je tudi, da so v UKC vse sume korupcije prijavili ustreznim organom.

Glasovanje v DZ zanj in Zajca v sredo

Šabeder se ni mogel izogniti vprašanjem o programu otroške srčne kirurgije in Nacionalnem inštitutu za otroške srčne bolezni (NIOSB). Na vprašanje, ali bo uvedel sistemski nadzor nad delovanjem NIOSB, je dejal, da se bo do tega opredelil v kratkem. "Je pa smiselno, da se na ugotovitvah, ki bi jih nadzor pokazal, vsi za vse večne čase naučimo, kaj je prav in kaj je narobe," je poudaril.

Poslanci bodo o imenovanjih Šabedra za ministra za zdravje in Simona Zajca za okoljskega ministra odločali na seji DZ v sredo.