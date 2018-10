Šarec: Pokojnina ni socialni transfer, ampak poplačilo za minulo delo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Je Marjan Šarec po dveh tednih in pol v vlogi premierja že kaj bližje državniku ali se raje drži županskega sloga iz obdobja dveh mandatov na čelu Kamnika?

Novi premier Marjan Šarec je dopoldne poldrugo uro namenil folklori in poslušal policijski kvintet na festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, so poročali v oddaji Danes na Planet TV.

Predsednikov vlade na vsaki vaški veselici doslej nismo bili vajeni. In le redki so znali navduševati s podobno ljudskim tonom kot Šarec.

Pokojnina ni socialni transfer

"Na tretje življenjsko obdobje je treba gledati kot na popravilo strehe. Ta se popravlja v soncu. In tako je treba tudi na starost misliti v mladih letih," se je z metaforo premier Šarec izognil perečim vprašanjem upokojencev na festivalu.

Zadovoljstvo med občinstvom pa je požel s trditvijo, da pokojnina ni socialni transfer, ampak poplačilo za preteklo delo. "To se velikokrat sliši kot floskula, da nekdo pove nekaj lepih besed, odide, spremeni se pa nič. A tokrat ne bo tako," je obljubil Šarec.

Kar zadeva folkloro obiskov, pa je pojasnil, da je to način, na katerega se je v politiki vrtel že kot župan. "Ker bi se mi zdelo krivično do ljudi oziroma nekoliko ignorantsko, če bi se pojavil dva meseca pred volitvami. To nima smisla," je pojasnil novinarjem.