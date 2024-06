Šarec o ruskem vohunu: Tudi za vas ne gledamo, kdo ste #video

Danes je v Sloveniji izbruhnila nova afera, povezana z ruskimi vohuni. Avstrijci so aprila letos domnevnemu ruskemu vohunu Ivanu Popovu ukazali, naj zapusti državo. Popov je pred leti pod krinko novinarja neopaženo deloval v Sloveniji, med drugim je leta 2019 opravil daljši intervju s takratnim premierjem in aktualnim obrambnim ministrom Marjanom Šarcem, preden je ta odšel na obisk v Moskvo.

"O tem vem toliko, kot sem prebral v medijih. Če so ga zdaj odkrili, je to seveda prav. Niso mi pa znane podrobnosti primera," je danes za slovensko javnost izbruh nove vohunske afere komentiral minister za obrambo v odhodu in bodoči evropski poslanec Marjan Šarec. Intervjuja z domnevnim ruskim vohunom Ivanom Popovom, ki je v Sloveniji deloval kot novinar, se ne spomni podrobno.

"Šlo je za rutinski intervju, bil je akreditiran kot novinar. Tudi vi ste novinarji in tudi za vas ne gledamo, kdo ste, od kod ste oziroma kakšni so vaši drugi nameni. Damo vam izjave, tisto, kar od nas zahtevate, in to je to," je na novinarsko vprašanje odgovoril Šarec. Prihodnji evropski poslanec je sicer poudaril, da je treba na intervju gledati v luči časa, ko se je odvil.

"V življenju se dogajajo stvari, kot se dogajajo"

"Stanje je danes popolnoma drugačno zaradi vojne v Ukrajini. Po 24. februarju 2022 so se stvari bistveno premenile. Slovenija je prej imela gospodarske in druge odnose z Rusko federacijo. Spomnimo se le, kako so se slovenski politiki drenjali pri ruski kapelici leta 2016, ko je prispel Putin. Nenazadnje je bilo tudi na Brdu prvo srečanje Busha in Putina. Dogodke iz tistega časa moramo presojati v luči iz tistega časa. Danes takega intervjuja najverjetneje sploh ne bi bilo," je poudaril Šarec, ki je tudi izpostavil problematičnost krinke domnevnega vohuna.

"Novinarji naj ne bi bili pripadniki tovrstnih služb," je dodal Šarec in nadaljeval: "V življenju se dogajajo stvari, kot se dogajajo. Tudi danes imamo zagotovo mnogo takšnih in drugačnih ljudi, ki pod krinko delujejo v službi tujih služb. Je neetično in nemoralno, da so novinarji pripadniki tovrstnih služb."