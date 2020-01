Šarec o Janši: Imel je priložnost, pa je ni sprejel. Raje napada prek Twitterja.

Po prvakih SDS in NSi Janezu Janši in Mateju Toninu se je oglasil še premier Marjan Šarec. Pravi, da ni razlogov za padec vlade.

Politično ozračje je v nedeljo razgrel predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša, ki je dejal, da je trenutna vlada klinično mrtva. Govorice o novi, alternativni koaliciji je podžgal še predsednik NSi Matej Tonin, ki je dejal, da potekajo pogovori o alternativnih koalicijah z opozicijskimi strankami in nezadovoljnimi koalicijskimi strankami.

Stranke iz vladnega petorčka so sicer pogovore o novi koaliciji zavrnile. V SMC in SAB so zatrdili, da v pogovorih za morebitno novo koalicijo ne sodelujejo.

"Ta vlada ljudi ne straši"

Foto: Ana Kovač Premier Marjan Šarec umirja žogico. "Ta vlada ljudi ne straši, temveč je realna v svojih prizadevanjih in si želi, da bi šlo ljudem bolje," je za Delo dejal Šarec.

Spomnil je, da je imel Janša možnost za sestavo vlade, vendar priložnosti ni sprejel. "Raje napada prek Twitterja," je še dejal za Delo.

Uči uprte v kongres DeSUS

V političnih vodah in za trenutno koalicijo bo naslednji pomemben dogodek v soboto, ko bo kongres DeSUS. Na njem se bosta za predsedniški stolček borila dolgoletni vodja stranke Karl Erjavec in izzivalka Aleksandra Pivec. Šarec je v začetku tedna napovedal pogovor z Erjavcem o razmerah na ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski, predvsem o umiku slovenskih vojakov iz Iraka.

"Žal so nekateri izkušenejši politiki to popolnoma zanemarili in izvedli vse na očeh javnosti. Z mednarodnim ugledom se ne gre igrati. Bom pa vsekakor razmislil, kako naprej, da se to ne bo več dogajalo," je na Twitterju zapisal Šarec.