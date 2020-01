Predsednik NSi Matej Tonin ne komentira mnenja prvaka SDS Janeza Janše, da se bo v prihodnjih tednih pokazalo, ali se lahko zgodi oblikovanje nove vlade. Prvak NSi je povedal, da se pogovori o alternativnih koalicijah med nekaterimi koalicijskimi in opozicijskimi strankami ves čas nadaljujejo. V SMC in SAB, ki bi lahko bili del pogovorov, zadeve ne komentirajo. Ekonomist Jože Mencinger je medtem menil, da ne bi bilo slabo, če bi Šarčeva vlada spet obudila sodelovanje z Levico.

Predsednik SDS Janez Janša je za Televizijo Slovenija v nedeljo dejal, da je sedanja vladna koalicija klinično mrtva. Kot možnost vidi sestavo koalicije, ki bi preprečevala škodo in na primer skrbela za črpanje evropskih sredstev. Ali je kdo dovolj ambiciozen, da sestavi novo vlado, pa naj bi se po Janševem mnenju pokazalo v prihodnjih tednih. Ugibanja o pogovorih za novo koalicijo so se sicer pojavila že v zadnjih mesecih lanskega leta, poroča STA.

Tonin v pogovorih za morebitno novo koalicijo ne vidi nič slabega

Prvak NSi Matej Tonin za STA ni želel napovedovati, kdaj bi se to lahko zgodilo, v pogovorih za morebitno novo koalicijo, pri katerih sodeluje tudi NSi, pa ne vidi nič slabega. "Če si v politiki in če želiš državi kaj dobrega, moraš imeti vrata ves čas odprta in pogovore ves čas ohranjati," je dodal Tonin. "Tisti, ki se zavedamo, da nam dragocen čas beži, da nas čakajo resne naloge, ne opravljanje tekočih poslov, iščemo mogoče boljše rešitve," je pojasnil.

"Šibka večina vlade je boljša kot manjšinska vlada, ki opravlja tekoče posle," meni prvak NSi Matej Tonin. Foto: STA

Tudi o mandatarju so se po njegovih besedah veliko pogovarjali, nekaj je že bilo dorečenega, a "dokler nimaš 46 glasov zagotovljenih, je to brezpredmetno, kurjenje ražnja, ko je zajec v gozdu". Tonin ob tem sicer meni, da dovolj glasov ne morejo dobiti v prihodnjih tednih. Stvari se namreč po Toninovih navedbah zelo počasi odvijajo, ker za oblikovanje drugačne vlade potrebuješ 46 glasov, ki pa jih opozicija sama nima.

"Šibka večina vlade je boljša kot manjšinska vlada, ki opravlja tekoče posle"

Interes koalicijskih strank je po Toninovih besedah odvisen od dogajanja na vladi. "Bolj kot so nezadovoljni, večja je pripravljenost za novo koalicijo," je dejal in še menil, da so nekateri koalicijski partnerji zelo nezadovoljni. Sam sicer meni, da so najboljša rešitev predčasne volitve, ker bi se karte tako na novo premešale. A so po njegovih besedah v NSi v tem razmišljanju bolj kot ne sami, saj si velika večina parlamentarnih strank še ne želi predčasnih volitev.

Tonin je še opomnil, da bi kakršna koli morebitna nova vlada v tej sestavi državnega zbora imela šibko večino. "Še vseeno pa je šibka večina vlade, ki ve, kaj hoče, in želi nekaj narediti, boljša kot manjšinska vlada, ki opravlja tekoče posle," je prepričan Tonin.

Korčetova: Manjšinska vlada ni klinično mrtva

Janševe navedbe je danes komentiralo še nekaj strank. Poslanka LMŠ Jerca Korče je zatrdila, da manjšinska vlada pod vodstvom premierja Marjana Šarca ni klinično mrtva, temveč deluje. Po njenem mnenju gre pri Janševih izjavah za destabilizacijo in vzbujanje negativizma, kar ni nič novega že od začetka vladnega mandata.

Poslanka LMŠ Jerca Korče je zatrdila, da manjšinska vlada pod vodstvom premierja Marjan Šarca ni klinično mrtva, temveč deluje. Foto: STA

"Naša naloga je, da delamo, in tako bo tudi v prihodnje. Kaj se bo dogajalo, pa je stvar članov koalicije in vseh, ki so odgovorni do države," je prepričana Korčetova. Vlada je po njenih navedbah odvisna od vsakega koalicijskega partnerja in zunajkoalicijskih glasov, predvsem pa od tega, ali je predlog, ki pride v parlament, dovolj dober, da dobi podporo.

Izjave, da se pogovori o novi koaliciji ves čas nadaljujejo, jih v LMŠ po besedah njihove poslanke ne skrbijo. "Mi delamo, to je naša dolžnost. Kaj se drugi pogovarjajo, pa so njihovi scenariji in želja po tem, da se politično destabilizira ta prostor, ki očitno trenutno deluje preveč dobro in ga je treba počasi uničevati," je še dejala Korčetova.

Židan o Janševih izjavah: To so predvsem velike želje

Predsednik državnega zbora in predsednik SD Dejan Židan na Janševe izjave medtem gleda predvsem kot velike želje, da bi nekdo drug predsedoval Svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta, vendar bo po njegovem mnenju aktualna Šarčeva koalicija kar dobro predsedovala. "Če bomo tudi v prihodnje razumeli, kako se pogajati, kako to uresničiti in drug v drugem videti sopotnika, ne nasprotnika, ima ta koalicija lepo možnost, da pripelje Slovenijo do rednih volitev," meni Židan.

Skupaj bodo po njegovem mnenju zmogli početi koristne stvari. Po Židanovih besedah namreč ne držijo navedbe nekaterih, da aktualna koalicija dela le še nujne stvari, saj da je sprejela proračuna in pripravlja zakone, ki bodo izboljšali življenje ljudi v Sloveniji.

Mesec: Ne sodelujemo v nobenih pogovorih o novi koaliciji

Koordinator Levice Luka Mesec pa je danes v državnem zboru povedal, da ne sodelujejo v nobenih pogovorih o oblikovanju druge koalicije. Aktualna koalicija je po njegovih besedah lani imela priložnost, da je drugačna od prejšnjih vlad in da izvaja socialno politiko, ki krepi blaginjo za vse, ne le za peščico.

Ekonomist Jože Mencinger je v odprtem pismu za Delo poudaril, da bi Šarčevi vladi v luči ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kmalu še kako prav prišlo novo sodelovanje z Levico. Foto: Bojan Puhek

Naštel je zaveze, ki so jih imeli v sporazumu z vlado. "A ker ga koalicijske stranke niso bile pripravljene udejanjati, smo na žalost dobili le še eno vlado brez vizije," je povedal Mesec. Vlada si bo usodo po njegovih besedah pisala sama.

Mencinger: Vladi bi prišlo prav sodelovanje z Levico

Ekonomist Jože Mencinger je medtem v odprtem pismu za Delo poudaril, da bi Šarčevi vladi v luči ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kmalu še kako prav prišlo ponovno sodelovanje z Levico. Mencinger je menil, da je Šarčeva vlada naredila kar nekaj socialnih popravkov, vendar v isti sapi dodaja, da je večino "izsilila opozicijska Levica". "Brez njene pomoči bi imeli le nadaljevanje prejšnjih vlad brez občutkov za državnost in socialno demokracijo," je menil znani ekonomist.

V nadaljevanju pisma je sicer Mencinger pojasnil, da je Šarčeva vlada v svojem mandatu naredila nekaj napak, ko pa gre za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, sta po njegovih besedah pomembna predvsem zdrava pamet in sposobnost računanja. "Za izračun ni treba več od znanj računstva, ki ga učijo v osemletki. A tu se morda skriva težava – predlog ni 'naš', ampak ga pripisujejo Levici," je še dodal znani ekonomist.