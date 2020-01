Šarec se bo temeljito pogovoril z Erjavcem

Predsednik vlade Marjan Šarec se bo po kongresu DeSUS z ministrom za obrambo Karlom Erjavcem temeljito pogovoril o razmerah na ministrstvu in v Slovenski vojski, so za STA pojasnili v Šarčevem kabinetu. S tem so se odzvali na različne interpretacije Šarčeve kritike ravnanja nekaterih politikov ob evakuaciji vojakov iz Iraka.

Predsednik vlade Marjan Šarec je v soboto na Twitterju zapisal, da je zadnje, kar so si želeli, medijski pomp okrog slovenskih vojakov. "Žal so nekateri izkušenejši politiki to popolnoma zanemarili in izvedli vse na očeh javnosti. Z mednarodnim ugledom se ne gre igrati. Bom pa vsekakor razmislil, kako naprej, da se to ne bo več dogajalo," je zapisal.

Erjavec tvita ni razumel kot kritike

Zunanji minister Karl Erjavec je za STA komentiral, da tega ne razume kot kritike njega, pozornost pa preusmeril na odnos med premierjem in predsednikom republike Borutom Pahorjem.

Po kongresu se bosta temeljito pogovorila

V kabinetu predsednika vlade so danes za STA povedali, da se bo Šarec po kongresu stranke DeSUS "temeljito pogovoril z ministrom o stanju in razmerah na ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski". Kot so dodali, predsednik vlade strogo ločuje med strankarsko politiko in delom na posameznem ministrstvu, s svojo izjavo in ravnanjem pa noče vplivati na prihajajoči kongres DeSUS.

Foto: Slovenska vojska

Šarec je v odzivu za STA dodal, da se je v konkretnem primeru "pokazalo, da najodgovornejši v tej državi niso ravnali preudarno, kar je bilo neprijetno presenečenje glede na izkušnje, ki jih imajo na mednarodnem in varnostnem področju".

Slovenija se je za evakuacijo šestih vojakov iz Iraka odločila po iranskem raketnem napadu, v katerem je bila napadena tudi baza v Erbilu, v kateri so bili nastanjeni. Sprva je bila predvidena evakuacija v sodelovanju z nemško vojsko, a je ta umik odpovedala, tako da so se slovenski vojaki v četrtek vrnili v domovino z vladnim letalom falcon.



Slovenija je ob tem zatrdila, da ostaja v operaciji Neomajna odločenost v Iraku, ki je namenjena urjenju iraških sil v boju proti teroristični skupini Islamska država. Naslednji kontingent bo v Irak predvidoma napoten februarja oziroma ko se bo znova začelo usposabljanje iraških vojakov. (STA)

Na sobotnem kongresu stranke DeSUS se bo Erjavec ponovno potegoval za predsednika stranke. Za ta položaj sicer kandidirata tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec in jeseniški občinski svetnik Borut Stražišar.