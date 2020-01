Šarec o evakuaciji naših vojakov: Vsekakor bom razmislil, da se to ne bo več dogajalo #video

Premier Marjan Šarec, ki je bil zaradi odločanja o evakuaciji slovenskih vojakov iz Iraka na očeh javnosti kritičen že pred dnevi, je danes prek Twitterja napovedal, da bo "razmislil, kako naprej, da se to ne bo več dogajalo". Nekateri "izkušenejši politiki" so namreč po njegovem "vse izvedli na očeh javnosti".

"Zadnje, kar smo si želeli, je medijski pomp okrog slovenskih vojakov. Žal so nekateri izkušenejši politiki to popolnoma zanemarili in izvedli vse na očeh javnosti."

Z mednarodnim ugledom se ne gre igrati. Bom pa vsekakor razmislil, kako naprej, da se to ne bo več dogajalo,"

je premier Marjan Šarec danes zapisal na Twitterju.

Zadnje, kar smo si želeli, je medijski pomp okrog slovenskih vojakov. Žal so nekateri izkušenejši politiki to popolnoma zanemarili in izvedli vse na očeh javnosti. Z mednarodnim ugledom se ne gre igrati. Bom pa vsekakor razmislil, kako naprej, da se to ne bo več dogajalo. — Marjan Šarec (@sarecmarjan) January 11, 2020

Premier je bil do po njegovi oceni "nekoliko preveč" vključevanja javnosti v sredino odločanje o evakuaciji slovenskih vojakov iz Iraka kritičen že v četrtek: "Morda bi bilo bolje to storiti za zaprtimi vrati in potem javnosti sporočiti končno odločitev," je dejal ob robu razglasitve Delove osebnosti leta in dodal, da je šlo za odločitev v pristojnosti ministrstva za obrambo.

Ali navedba na Twitterju pomeni, da bo razmislil o morebitni zamenjavi obrambnega ministra Karla Erjavca, danes ni želel razkriti, poroča STA.

Preberite tudi kolumno:

Slovenija se je za evakuacijo šestih vojakov iz Iraka odločila po iranskem raketnem napadu, v katerem je bila napadena tudi baza v Erbilu, v kateri so bili nastanjeni. Sprva so na obrambnem ministrstvu načrtovali, da se bodo iz Iraka umaknili skupaj z nemškimi vojaki, a Berlin umika svojih vojakov iz Erbila ni izvedel.

Slovenija je ob tem zatrdila, da ostaja v operaciji Neomajna odločenost v Iraku, ki je namenjena urjenju iraških sil v boju proti teroristični skupini Islamska država. Naslednji kontingent bo v Irak predvidoma napoten februarja oziroma ko se bo znova začelo usposabljanje iraških vojakov.