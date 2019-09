Šarec o interventnem zakonu: Ne gre za zujf, pač pa za odpravo anomalij

Vlada je pripravila osnutek predloga zakona o ukrepih za uravnoteženje proračuna za leti 2020 in 2021, ki naj bi omejil nekatere izdatke, povezane tudi s socialnimi transferji. Čeprav osnutek še ni šel skozi usklajevanje v koaliciji in z Levico, ga je prvak slednje Luka Mesec že označil ne le za socialno brezčutnega, ampak tudi za ekonomsko zmotnega. Gre za posnemanje varčevalnih ukrepov druge Janševe vlade, je ocenil.

Premier Marjan Šarec je v izjavi za novinarje danes poskusil umiriti žogico in poudaril, da gre šele za osnutek, in da nekateri skačejo, še preden je ministrica zadevo dala na mizo. "Gospod Mesec je mlad in nepotrpežljiv in komentira zadeve, ki še niso uradno na mizi," je dodal.

Po njegovih besedah pri t. i interventnem zakonu nikakor "ne gre za rezanje in zujf, pač pa gre za odpravo anomalij". "Ta zakon bi sprejemali v vsakem primeru, tudi če bi imeli višjo gospodarsko rast. Se vam zdi normalno, da nekdo, ki ima na računu v tujini več sto tisoč evrov, v Sloveniji dobi otroški dodatek, ker se mu v premoženje štejejo le obresti v višini 2.000 evrov? Tudi ni normalno, da nekateri dobivajo višjo socialno podporo, kot je najnižja pokojnina ali minimalna plača. Zlorabe socialnih transferjev nam vzamejo kar nekaj denarja in z njim bi lahko zgradili kar nekaj domov za ostarele," je navedel.

Zaščititi želijo najbolj ranljive

Ob robu današnjega kongresa SMC v Ljubljani se je odzvala tudi ministrica za delo Ksenija Klampfer in ponovila, da bodo predlagali "zgolj tiste ukrepe, ki v sistemu povzročajo anomalije ali nepravičnosti - od napačnega ali preozkega zajemanja premoženja in tam, kjer se nam zadeve v sistemu lomijo".

Prav tako je znova zatrdila, da se bodo potrudili, da kolikor je v njihovi moči, zaščitijo najbolj ranljive skupine. Tudi ona je opozorila, da ukrepi niso dokončni in bodo v naslednjih dveh tednih še stvar koalicijskih usklajevanj.

Med drugim sicer načrtujejo vpeljavo nove formule pri upoštevanju premoženja pri otroških dodatkih, znižanje urne postavke za osebno asistenco za tiste izvajalce, ki imajo manj kot pet uporabnikov, in znižanje varstvenega dodatka.

V interventni zakon so sicer vključeni tudi ukrepi na področju stroškov dela v javnem sektorju, ki so bili že dogovorjeni s sindikati javnega sektorja v stavkovnem sporazumu leta 2018, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

Prav tako se v zakonu ureja višina nadomestila za bolniško odsotnost, ki gre v breme delodajalca, na 80 odstotkov in določa, da se zaposlenemu v javnem sektorju jubilejna nagrada za isti jubilej v javnem sektorju izplača samo enkrat.