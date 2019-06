Šarec bi se tesneje povezoval z ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V okviru politično-poslovnega vrha pobude Tri morja, ki ga danes in v četrtek v Sloveniji gosti predsednik Borut Pahor, je na obisku v Ljubljani ameriški sekretar za energetiko Rick Perry. Srečal se je s predsednikom Pahorjem, sprejel ga je tudi premier Marjan Šarec.

Pahor in Perry sta, kot so sporočili iz urada predsednika republike, spregovorila o poudarkih slovenskega predsedovanja pobudi Tri morja, ki ohranja transatlantsko razsežnost. Po njuni oceni je srečanje pomembno tudi v luči diverzifikacije energetskih virov, pri čemer sta se se Pahor in Perry strinjala, da je treba vse gledati v luči varovanja okolja.

Šarec za več sodelovanja z ZDA

Šarec je v pogovoru, kot so sporočili iz kabineta premierja, poudaril, da sta Slovenija in ZDA strateški partnerici ter zaveznici v Natu, in se zavzel za nadaljnje poglabljanje sodelovanja na političnem, gospodarskem ter varnostnem področju.

Posebej je izpostavil odlično in dolgoletno sodelovanje med državama na področju civilne jedrske energije, saj je jedrska elektrarna Krško opremljena z ameriško tehnologijo Westinghouse. Jedrska energija ostaja pomembna za zanesljivo oskrbo z energijo v Sloveniji, je opozoril premier.

Priložnosti tudi v energetiki

Šarec in Perry sta se strinjala o pomenu nadaljnje krepitve sodelovanja med EU in ZDA na vseh področjih, tudi na energetskem, s ciljem diverzifikacije virov ter poti za zagotavljanje varne, trajnostne in konkurenčne energije.

Spregovorila sta tudi o ostalih sodobnih izzivih in grožnjah s poudarkom na pomenu zagotavljanja kibernetske varnosti, ki prav tako zahtevajo še tesnejše čezatlantsko sodelovanje, so sporočili iz kabineta premierja Šarca.