S pomočjo Tima Gajserja smo pomagali malemu Tianu

Motokrosist Tim Gajser se je spet izkazal z dobrodelnostjo. Družini malega Tiana, ki se bori z redko boleznijo in nujno potrebuje drage terapije, je podaril dres, s katerim je aprila zmagal v Italiji. V dobrodelni dražbi, ki smo jo izvedli na Siol.net, smo za dres s podpisom slovenskega šampiona zbrali 1.050 evrov.

Leto in pol starega Tiana je zaznamovala redka mutacija gena, ki povzroča epileptične napade ter zavira njegov razvoj, govor in hojo. V Sloveniji so samo štirje primeri takšne bolezni.

Slovenski motokrosist Tim Gajser se je spet izkazal z dobrodelnostjo. Foto: Ana Kovač

Terapije sicer pomagajo, toda kaj, ko javno zdravstvo krije komaj eno terapijo na dva meseca, ta pa je za Tiana ključna. Njegovi starši so se zato lotili zbiranja zamaškov in starega papirja.

Za Tiana smo zbrali 1.050 evrov

Na pomoč jima je nato priskočil slovenski motokrosist Tim Gajser. "Podaril nam je ta dres v želji, da bomo iz njega iztržili čim več denarja za terapije," je za Planet pojasnil Tianov oče Aljoša Razgoršek.

Dobrodelna dražba dresa, ki ga krasi podpis Tima Gajserja, se je na Siol.net začela 22. maja. Danes ob 12. uri se je dražba sklenila. Za malega Tiana smo zbrali 1.050 evrov. Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali, da bi Tianu pomagali lajšati posledice težke bolezni.

Če ste med tistimi, ki bi radi pomagali malemu Tianu in njegovi družini, lahko finančna sredstva nakažete na naslednji transakcijski račun: SI56 0223 3143 9402 303. Hvala vsem.